Besonderes Buch zum Turmfest Der Maler Horst Pinkau und der Neukircher Jens Riedel setzen Umgebindehäuser in Szene – auf ganz filigrane Weise.

Im Heft sind viele Umgebindehäuser aus der Region um Neukirch zu sehen und beschrieben. © Repro: Wolfgang Schmidt

Unter dem Titel „Umgebindehäuser im oberen Tal der Wesenitz“ ist jetzt ein umfassendes heimatkundliches Heft erschienen. Dafür haben Jens Riedel und Horst Pinkau monatelang zur Geschichte und Gegenwart von Umgebindehäusern im Oberland recherchiert. Chroniken und Dokumente wurden gesichtet und ausgewertet, Wissenswertes zusammengestellt. So erfuhren die beiden, dass es in Steinigtwolmsdorf, Ringenhain, Weifa und Neukirch noch etwa 150 Gebäude in dieser traditionellen Volksbauweise gibt. Oft berichteten die Eigentümer der Umgebindehäuser Interessantes über ihre Bauten.

Die Zeichnungen in der 48 Seiten umfassenden Broschüre gestaltete der 79-jährige Oberlausitzer Horst Pinkau. Neben 43 Federzeichnungen von Umgebindehäusern sind weitere Motive rund um den Valtenberg eingefügt. Bilder von ihm, vor allem Landschaften der Oberlausitz, entstanden und entstehen als Aquarell und mit Acrylfarbe, außerdem viele Zeichnungen.

Die neue Publikation ordnet sich ein in die Aktivitäten vieler Neukircher Bürger anlässlich des Jubiläums „160 Jahre König Johann Turm auf dem Valtenberg“, das vom 23. bis 25. Juni gefeiert wird. „Es ist als Hommage an den steinernen Jubilar und dessen Erbauer gedacht“, sagt Jens Riedel. Ergänzend zum Heft erscheinen zum Turmfest acht Ansichtskarten mit Motiven des Valtenbergturmes sowie von Umgebindehäusern der Region.

Die Karten (Stückpreis 80 Cent) werden zum Turmfest zum ersten Mal verkauft, sagt Jens Riedel. Dort ist auch die Broschüre für 5,50 Euro zu haben. Mehrere Geschäfte in Neukirch verkaufen das Heft bereits jetzt: die Papeterie Darkow, die beiden Apotheken, das Geschäft Dienstleistung L&S, das Fremdenverkehrsbüro im Rathaus sowie die Drogerie Riedel in Neukirch und auch in Steinigtwolmsdorf.

