Besonderes Brot vom Bäcker Die Bäckerei Zimmermann und junge Leute sind erstmals zusammen in der Backstube. Das lohnt sich.

Wie hier in Ober Neundorf backen auch Bischofswerdaer Konfirmandenkinder Brot für die Welt in der Backstube. © Pawel Sosnowski

Ein Dinkelbrot, von Schülern gebacken, wird an diesem Wochenende einmalig in und um Bischofswerda verkauft. Konfirmanden der evangelischen Kirchgemeinde stellen es am Freitag und Sonnabend gemeinsam mit Bäckermeisterin Marion Zimmermann in Weickersdorf her. Dinkel ist eine der ältesten Getreidesorten.

Die Konfirmanden aus Bischofswerda und Marion Zimmermanns Bäckerei beteiligen sich damit an der deutschlandweiten Aktion der Evangelischen Kirche, Brot zugunsten von Kinder- und Jugendbildungsprojekten in Ghana, El Salvador und Albanien zu backen. Gleichzeitig sei ein Einblick ins Handwerk ermöglicht worden, sagte Pfarrer Joachim Rasch.

Verkauft wird das Brot nur an diesem Sonnabend in den Läden der Bäckerei Zimmermann in Bischofswerda, Weickersdorf und Großharthau und am Sonntag nach dem Gottesdienst in der Christuskirche. Den Erlös bekommt die Aktion „Brot für die Welt“. (szo)

zur Startseite