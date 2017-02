Aus der Geschäftswelt Besonderes Angebot für neuen Mitarbeiter Gabriele Gerards hat ihre Werbefirma 27 Jahre geleitet. Nun legt sie die Verantwortung in jüngere Hände.

Gabriele Gerards (2. von links) hat ihre Werbefirma an Manuela Schmidtke (2. von rechts) und ihren Mann Sven (mitte) übergeben. Zum Unternehmen gehören die Mitarbeiter Vicky Genehr und Christian Vossebein. © Dietmar Thomas

Plötzlich ging alles ganz schnell. Gabriele Gerards hat ihre Firma „Werbung Gerards“ abgegeben. Seit dem 1. Februar wird das Knobelsdorfer Unternehmen von Manuela Schmidtke als Inhaberin geführt. Sie erhält Unterstützung von ihrem Mann Sven. Außerdem gehören die Mitarbeiter Vicky Genehr und Christian Vossebein zur Firma.

Sven Schmidtke hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres um eine Arbeitsstelle bei Gabriele Gerards beworben. Er hatte zuvor mehrere Jahre bei einer Werbeagentur gearbeitet und sich auf die Verklebung und Beschriftung von Fahrzeugen spezialisiert. Schmidtke bekam den Job, doch seine Chefin sah in ihm mehr als einen Angestellten. Sie fragte ihn, ob er die Firma übernehmen wolle. „Ich war erst etwas skeptisch und habe mich mit meiner Frau beraten“, so Schmidtke. Manuela und Sven Schmidtke einigten sich darauf, die Sache gemeinsam anzugehen. „Wir werden das Unternehmen unter dem Namen Werbung Gerards weiterführen“, erklärt Manuela Schmidtke.

Gabriele Gerards hat das Unternehmen am 1. Mai 1990 gegründet. Sie hatte Schaugewerbegestalterin gelernt und 15 Jahre bei der Konsumgenossenschaft Döbeln ein eigenes Arbeitsgebiet in Waldheim betreut. Nach der Auflösung der Genossenschaft wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Das war schon eine Herausforderung. Ich musste die erforderliche Technik anschaffen und diese auch bedienten können“, sagt Gabriele Gerards. Zunächst arbeitete sie allein, später stellte sie den ersten Mitarbeiter ein. „Zwischenzeitlich hatte ich fünf bis sechs Mitarbeiter“, so die Werbefachfrau.

Gabriele Gerards bildete sich weiter, erwarb den Meistertitel im Schilder- und Lichtreklamehandwerk. Damit konnte sie auch Lehrlinge ausbilden. Auf einen Azubi war die Chefin dabei besonders stolz. Matthias Jähnichen wurde im Jahr 2009 als bester Lehrling Sachsens im Schilder- und Lichtreklamehandwerk ausgezeichnet. Im bundesweiten Wettbewerb erreichte er den neunten Platz.

Im Laufe der Jahre seien in der Firma viele verschiedene Sachen für Kunden aus der Region und darüber hinaus hergestellt worden. Auf einen Auftrag ist Gabriele Gerards aber heute noch stolz. Zehn Jahre lang hat sie für die CDU Sachsen die Veranstaltungsräume ausgestaltet. „Es gab Phasen, da haben wir 24 Stunden am Stück gearbeitet“, sagt sie. Nach zehn Jahren hat sie den Auftrag abgegeben, weil vor allem der logistische Aufwand sehr hoch war.

Nach dem Umzug der Firma im Dezember 2015 in neue Arbeitsräume in Knobelsdorf reifte der Gedanke, den Staffelstab an die jüngere Generation weiterzugeben. „Ich bin dankbar für die langjährige Treue unserer Geschäftspartner und hoffe, dass sie weiterhin gut mit der Firma zusammenarbeiten“, sagt Gabriele Gerards. Dass ihr langweilig werden könnte, diese Sorge hat die 62-Jährige nicht. „Man muss auch loslassen können“, so Gerards. Sie ist nach Dresden gezogen und freut sich darauf, die Zeit mit ihren vier Enkeln zu verbringen.

