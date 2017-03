Besonderer Wein aus Pesterwitz Weine vom Gut Pesterwitz sind in immer mehr Regionen des Freistaats gefragt. Zwei Sorten wurden auch wieder prämiert.

Zehn verschiedene Weinsorten bietet der Hofladen vom Gut Pesterwitz. Kati Biborosch hilft, die richtige Sorte zu finden. © Karl-Ludwig Oberthür.

Freital. Riesling, Weißburgunder, Dornfelder: Die Weine des Obst- und Weinanbaus in Pesterwitz sind längst nicht mehr nur in der näheren Umgebung erhältlich. Inzwischen werden sie fernab der Sächsischen Schweiz serviert und verkauft, etwa im Landkreis Bautzen und in Dresden, zum Beispiel in der Sächsischen Vinothek an der Frauenkirche. Das teilt Weingut-Inhaber Lars Folde mit. Um die Vermarktung kümmert sich seine Tochter. Eine wichtige Rolle dabei spielen auch die verschiedene Weinfeste und Verkostungen auf dem Weingut, bei denen Gastronomen auf die edlen Tropfen aufmerksam werden.

Foldes Sortiment umfasst derzeit zehn Rebsorten. Im Verlauf eines Jahres werden aber zwölf bis 13 verschiedene Weine hergestellt. Die jährliche Produktion liegt im Durchschnitt bei 25 000 Flaschen. Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich für das Weingut, erzählt Lars Folde. Zwei Sorten wurden von der Gebietsweinprämierung Sachsen mit Silbermedaillen ausgezeichnet. Es handelt sich um die 2015er Riesling und Bacchus. Der Bacchus, eine Kombination von Silvaner, Riesling und Müller-Thurgau verkauft sich auch am besten, sagt der Weingut-Inhaber.

An Auszeichnungen hat sich Folde fast schon gewöhnt. Seit Jahren werden seine Weine regelmäßig prämiert, wenn der Weinbauverband Sachsen zum Test bittet. Auch 2014 wurden zwei Jahrgänge des Weinguts Pesterwitz ausgezeichnet.

Der Hofladen ist Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr, und am Sonnabend, von 8 bis 12 Uhr, geöffnet.

zur Startseite