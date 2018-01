Besonderer Tag für Neele und Jeff Das Heimspiel am Wochenende in der Eisarena Weißwasser wird zwei Leuten in spezieller Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen des 7:2-Sieges der Füchse gegen den ESV Kaufbeuren.

Die 12-jährige Neele Deckert überreichte Füchse-Stürmer Jeff Hayes den Preis für den besten Spieler nach der siegreichen Partie gegen Kaufbeuren. Auf dem Eis kennt sie sich aus – spielt sie doch ebenfalls Eishockey. © Steffen Bistrosch

Heimspiel am vergangenen Wochenende in der Eisarena Weißwasser – für Neele Deckert und Jeff Hayes ein besonderer Tag. Zum einen wegen des überzeugenden 7:2-Sieges der Füchse gegen den ESV Kaufbeuren. Der Wirbelwind, oder besser „Hurrikan“, Jeff Hayes, war spielentscheidender Mann des Tages bei den Füchsen. Mit drei Toren und drei Vorlagen entschied er die Partie gegen die „Joker“ aus Süddeutschland nahezu im Alleingang.

Zum anderen konnte die 12-jährige Neele Deckert aus Weißwasser ihren Gewinn des Preisausschreibens der SZ-Sonderreihe zum 85-jährigen Bestehen des Eissports in Weißwasser einlösen. Vor über 2 000 Zuschauern überreichte das Mädchen nach dem Schlusspfiff die Preise für die besten Spieler an Christoph Kiefersauer aus dem Allgäu und den kanadischen Stürmer in Diensten der Weißwasseraner. Große Aufregung kam dabei bei ihr trotzdem kaum auf, steht sie doch selbst oft genug unten auf dem kalten Oval. Dann wie Jeff Hayes in voller Eishockeymontur. Sie sorgt als Verteidigerin der Kleinschülermannschaft bei den Jungfüchsen mit dafür, dass die Gegner möglichst nicht so oft das Ziel treffen. Wie eben Jeff an diesem Tag. Aber der netzte ja schließlich auch auf der richtigen Seite ein.

