Besondere Preisverleihung Erstmals wird am Freitag der Peter-Barth-Inklusionspreis vergeben. Beim großen Neujahrsempfang der Stadt.

Der Inklusionslauf wird auch dieses Jahr wieder in Kamenz stattfinden. © René Plaul

Die 2. Oberschule sowie die Förderschule für Geistigbehinderte „Johann Gottfried Bönisch“ in Kamenz können sich gemeinsam am 3. Februar auf eine ganz besondere Ehre freuen. Und gemeinsam haben sie sich auch darum beworben. Beide erhalten aus den Händen des Vizepräsidenten des Landtages Horst Wehner sowie des Ergotherapeuten Michael Schiewack den Peter-Barth-Inklusionspreis. Dieser wird 2017 erstmals vergeben. Schiewack selbst machte sich dafür stark und stiftet ihn. Immerhin 1000 Euro Preisgeld hängen daran. Sein Praxisteam und er trugen den Gedanken länger im Herzen. „Es ist nicht gerecht, wenn Menschen ohne Behinderungen Menschen mit Behinderungen nicht kennenlernen, um ihre eigenen Perspektiven auf das Leben zu erweitern oder gar zu verändern“, heißt es unter anderem in der Rede zum Neujahrsempfang. Der Kamenzer setzt sich auch praktisch mit dem Inklusionslauf im Mai dafür ein.

Bei diesem starten die besagten Schulen und trainieren im Vorgang zusammen. Peter Barth, nachdem der Preis benannt ist, lebte ebenfalls für Inklusion. Der langjährige Vorsitzende des Panschwitzer SV St. Marienstern verstarb letzten Sommer unerwartet. Ganze 19 Jahre lang hatte er mit einem fremden Herzen gelebt – sportlich aktiv, als Organisator und Motivator für den Behindertensport und den Sport in der Region und weit darüber hinaus. (if)

