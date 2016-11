Besondere Partner der Hochschule Die Hochschule in Görlitz erwartet zahlreiche Teilnehmer beim Jahrestreffen der lokalen Erasmus-Initiativen.

An der Hochschule in Görlitz werden über 100 Teilnehmer aus Deutschland, aber auch Gäste aus Polen und Tschechien erwartet. © Archiv/Rolf Ullmann

Görlitz. Am 19. und 20. November findet an der Hochschule Zittau/Görlitz das Jahrestreffen der Lokalen Erasmus-Initiativen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes statt. Am Standort Görlitz werden dazu über 100 Teilnehmer aus Deutschland, aber auch Gäste aus Polen und Tschechien erwartet. Teilnehmer sind vorwiegend Studenten, die Kenntnisse über die Organisation von Auslandsaufenthalten über das Programm Erasmus besitzen.

Insbesondere die Lage der Hochschule im Dreiländereck sowie ihre aktive internationale Zusammenarbeit hat das Organisationsteam bewogen anzufragen, ob eine Ausrichtung des Treffens in Görlitz möglich wäre. „Wir haben gern zugesagt“, berichtet Dr. Stefan Kühne, Leiter des Akademischen Auslandsamtes: „Von Beginn an haben viele Studenten unserer Hochschule die Möglichkeiten über Erasmus genutzt, um Studienaufenthalte an europäischen Hochschulen zu absolvieren. So gibt es bereits 85 Erasmus-Partnerschaften zu Hochschulen in Europa.“

Die Jahrestagung der lokalen Erasmus-Initiativen ermöglicht deren Leitern einen intensiven Austausch über Aktivitäten und über Beispiele aus der Praxis. Ziele der Veranstaltung seien die Verbesserung der Programmkenntnis und der Vernetzung sowie die Erörterung aktueller Arbeitsthemen. Die Veranstaltung wird zudem gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. (SZ)

