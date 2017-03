Besondere Klänge im Kesselhauslager

Freitag Kulti-Tag, Sonnabend Eskalation Großhennersdorf. Das Kulti in Großhennersdorf lädt mit „Crazy Kulti“ zur günstigsten Party der Region. Ab 22 Uhr gibt es am Freitag die volle Ladung. Alle Getränke gibt’s für nur einen Euro. Dazu bietet DJ Jason D3an eine bunte Mischung aus House, Club, Black und RnB. Kulti-Card-Besitzer bezahlen an diesem Abend nur 7 Euro Eintritt. Die Sonnabendnacht wird dann legendär! Einfach die ganze Nacht feiern zur besten Musik. Zu hören gibt es einen Mix aus House, RnB, Black, Electro, HipHop und Club-Sounds. Für die zusätzlich gute Stimmung gibt’s Wasserpistolen und Konfetti-Kanonen. Einlass ist ab 22 Uhr. Alle unter 18 sollten einen vollständig ausgefüllten Partyzettel und eine erwachsene Begleitperson mitbringen. www.diginights.com

Tanzen und Picknicken Bischofswerda. Essen, trinken und tanzen im EastClub. Das wird ein fröhlicher Abend für Jung und Alt. Dafür sorgen unter anderem Kabarettist This Maag und DJ Smoking Joe. This Maag macht seit seinem 16. Lebensjahr Comedy und tritt mit seiner Gruppe Schwiizer Straßentheatercomedy zu zweit oder allein auf, unter anderem bei einigen Straßenkunstfestivals. DJ Smoking Joe hat zusätzlich die richtige Musik dabei. Dazu gibt es ein Fingerfood- und Snack-Buffet. Außerdem bietet die Bar eine große Auswahl an Cocktails. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro an allen bekannten Eastclub-Vorverkaufsstellen oder unter www.tixforgigs.com. Los geht’s am Sonnabend, dem 1. April, um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. www.east-club.de

Besuch aus dem fernen Westen Singwitz. Mit Rock aus dem Nordwesten der USA bebt ganz Singwitz. Die Köpfe der Rust on the Rails, Cody Beebe und Blake Noble sind in der dortigen Musikszene schon lange nicht mehr unbekannt. Beebe hat mit seiner Band Cody Beebe & The Crooks schon jahrelange Tourneeerfahrung und eine große Anhängerschaft für seine Art der Rockmusik. Ergänzt wird die Band außerdem noch durch den Australier Blake Noble, der mit seinem für die australische Kultur typischen Didgeridoo noch einen ganz besonderen Sound mit in die Musik einfließen lässt. Bei dieser wirken außerdem noch Eric Miller und Chris Lucier mit. Los geht es am Sonnabend, dem 1. April, um 21 Uhr und Einlass ist ab 20 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. www.kesselhauslager.de

Rock, Jazz und Pop Bautzen. Das Steinhaus lädt zur Vorführung der Kreismusikschule Bautzen. Die Schüler des Fachbereichs Jazz/Rock/Pop zeigen ihre Entwicklung des vorangegangenen Schuljahres. Besucher der Veranstaltung bekommen einen lebendigen Einblick in die Arbeit der Musikschule. Diese ist mit der Jazzformation BlueSix im letzen Jahr schon, unter anderem auf der Grünen Woche in Berlin aufgetreten. Los geht es am Sonnabend, 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 7 Euro normal und 4,50 Euro ermäßigt. An der Abendkasse können sie für 9 Euro/6 Euro ermäßigt erworben werden. www.steinhaus-bautzen.de