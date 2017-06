Besondere Auszeichnung für Edeka Der Radeberger Markt gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben. Dafür geht Chef John Scheller gern auch neue Wege.

Radebergs Edeka-Markt Scheller ist jetzt als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb zertifiziert. Das macht auch Sandy Faust stolz, die am 14. Juni ihre Lehre abgeschlossen hat und Oliver Preuß aus dem zweiten Lehrjahr. © Thorsten Eckert

Dass die Ausbildung für seine Lehrlinge ausgezeichnet ist, davon war Radebergs Edeka-Chef John Scheller natürlich schon vorher überzeugt. Nun aber hat er das Ganze auch schriftlich. Eine ausgezeichnete ausgezeichnete Ausbildung sozusagen. Denn von der Zentralstelle für Berufsausbildung im Handel in Berlin gab’s für die Lehrausbildung im Radeberger Edeka-Markt an der Pulsnitzer Straße jetzt das Zertifikat „ausgezeichnet“.

Das Berliner Institut hat dabei einen umfangreichen Kriterienkatalog entwickelt. Zudem wurden die Mitarbeiter anonym befragt. „Und wir haben bei allen wichtigen Punkten immerhin 100 Prozent bekommen“, freut sich John Scheller. Und sieht sich durchaus bestätigt: „Die Ausbildung bei uns hat ein wirklich hohes Niveau; unsere Azubis durchlaufen sämtliche Stationen – und könnten theoretisch nach dem Abschluss der Ausbildung einen Markt übernehmen.“ John Scheller setzt darauf, den Auszubildenden schon während ihrer Lehre Verantwortung zu übergeben. „Daran wachsen die jungen Leute“, weiß er.

Schwierig, Lehrlinge zu finden

Aktuell hat John Scheller in seinen drei Märkten in Dresden, Großenhain und Radeberg insgesamt 16 Azubis; in Radeberg sind es derzeit vier. „Und wir könnten durchaus noch mehr ausbilden“, macht der Edeka-Chef deutlich. „An der Bedientheke zum Beispiel, was ein sehr kommunikativer Bereich ist“, fügt er an. Aber auch der Edeka-Chef spürt längst, „dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte und Azubis zu finden“. In Radeberg umsomehr, sagt er. „Hier gibt es viele große Betriebe; und auch die Dresden-Nähe ist ja ein echtes Konkurrenz-Problem bei der Suche nach Mitarbeitern“, weiß er.

Nicht zuletzt deshalb ist das Zertifikat für John Scheller nun nicht allein Bestätigung der Ausbildungs-Qualität, „sondern auch eine wichtige Entscheidungshilfe für Eltern und Schüler, sich für eine Ausbildung bei uns zu entscheiden“. Im Übrigen endet das Ausbildungsangebot für die Radeberger Edeka-Mitarbeiter nicht mit dem erfolgreichen Lehr-Abschluss. „Wir bieten zahlreiche Zusatzausbildungen, auch Online-Weiterbildung ist bei uns möglich“, macht John Scheller klar, dass seine Mitarbeiter jederzeit die Chance bekommen, „sich neuen Anforderungen, neuen Trends zu stellen und auch beruflich voranzukommen“. Und der Edeka-Chef setzt zudem auf „weiche Faktoren“, wie er sagt. Ein gutes Klima im Team zum Beispiel, kostenloses Mittagessen für Azubis oder auch eine Mitarbeiter-App. „Da können die Mitarbeiter untereinander bequem per Smartphone zum Beispiel Dienstpläne einsehen und untereinander mal Dienste tauschen, ohne großen Aufwand, das kommt sehr gut an“, freut sich der Radeberger Edeka-Chef.

Zunächst für die nächsten drei Jahre gilt das Zertifikat jetzt. „Dann werden wir uns sicher einer neuen Bewertung unterziehen“, blickt John Scheller schon mal ein wenig voraus.

Der Radeberger Edeka-Markt ist übrigens einer der ersten Märkte, der sich der Zertifizierung unterzogen hat. „Das Angebot ist noch recht neu; aber wir sind ja immer ein bisschen Vorreiter“, macht der Edeka-Chef deutlich.

