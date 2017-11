Besitzgesellschaft baut neu Das Wohnungsunternehmen soll umziehen, damit das Gelände der Kötzschenbrodaer Grundschule größer wird.

Die Tage vom Haus in der Harmoniestraße 13 sind gezählt. Die Stadt will das Gebäude abreißen lassen und das rund 1 000 Quadratmeter große Grundstück an die Grundschule Kötzschenbroda angliedern. Bevor es so weit ist, muss aber erst die Besitzgesellschaft (BZGR) ausziehen, die dort noch ihren Firmensitz hat.

Das kommunale Wohnungsunternehmen soll künftig von Radebeul-Ost aus agieren. Ein Umzug sei schon länger geplant, heißt es von der Stadt. Die Verwaltung hat der Besitzgesellschaft deshalb ein Grundstück in der Pestalozzistraße 14 zum Kauf angeboten. Dieser Standort sei sinnvoll wegen der Nähe zur Stadtverwaltung und der guten öffentlichen Verkehrsanbindung für Mieter und Mitarbeiter, wird erklärt.

Der Aufsichtsrat der Besitzgesellschaft hat inzwischen dem Ankauf des Geländes für 241 500 Euro zugestimmt. Auf dem Grundstück sollen ein neues Firmengebäude und im hinteren Teil Parkplätze entstehen. Am Mittwochabend stimmten die Stadträte im Finanzausschuss zu, das brachliegendende Gelände in der Nähe vom Technischen Rathaus zu verkaufen. Rund 21 000 Euro vom Erlös fließen in den Topf für das Sanierungsgebiet Radebeul-Ost. Das restliche Geld kann frei im Haushalt verwendet werden, erklärte Baubürgermeister Jörg Müller.

Die freiwerdende Fläche in Kötzschenbroda soll zum Schulcampus gehören, der dort bis 2021 entstehen soll. Außerdem sind dort ein öffentlicher Spielplatz und Fahrradstellplätze geplant. (SZ/nis)

