Besitzerwechsel nach Ostern möglich Das Landhotel „Zum Nicolaner“ in Obergoseln wird in Insolvenz weiter betrieben. Der Charakter soll erhalten bleiben.

Für das Landhotel „Zum Nicolaner“ Obergoseln wird ein neuer Besitzer gesucht. © André Braun

Die Übernahme des Landhotels „Zum Nicolaner“ wächst und gedeiht. So bezeichnet Matthias Meindel den Stand der Verhandlungen zum Verkauf des Objektes, dessen Besitzer im September vergangenen Jahres einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hatte. Das wurde im vergangenen Jahr eröffnet (DA berichtete).

Matthias Meindel ist von der Chemnitzer Kanzlei Flöther & Wissing für die Insolvenzverwaltung und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eingesetzt worden. Meindel hatte bereits Ende vergangenen Jahres die Hoffnung, dass der Verkauf abgewickelt und ein Neustart im Januar möglich sei. Später sollte es bis Ostern klappen. Doch man habe sich mit dem Investor noch nicht einigen können. „Mit dem Zeitplan bin ich nicht ganz zufrieden. Da das Geschäft aber läuft, müssen wir nicht unbedingt Druck aufbauen und dadurch womöglich eine falsche Entscheidung treffen“, sagte der Insolvenzverwalter. Nun sind Verhandlungen mit alten aber auch neuen Interessenten angelaufen. Es seien Geschäftsleute aus der Region, die sich neben ihrem Betrieb noch durchaus ein zweites Geschäftsfeld aufbauen wollen. Geht es nach dem Insolvenzverwalter, soll es dann nach Ostern einen Neustart geben.

Ziel sei es, so Meindel, das Landhotel „Zum Nicolaner“ zu erhalten und in seinem Charakter weiterzuführen. Das heißt, es soll eine gutbürgerliche Küche mit hohem Niveau, einem guten Service in ländlicher Idylle, kombiniert mit dem Landhotel geben. Geschäftsleute übernachten gern im Hotel, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Service stimmen – auch in einer Zeit, in dem es dem Unternehmen nicht ganz so gut geht, so der Insolvenzverwalter. „Experimente mit Existenzgründern oder Gastronomen, die etwas Exotisches oder Spezielles einführen wollen, werden wir nicht machen“, so Meindel. Die bisherigen Interessenten hätten sich dafür ausgesprochen, das Personal übernehmen zu wollen, so Meindel. Diese Aussage sei auch wichtig für die dort arbeitenden Menschen. „Sie sind in den letzten Monaten mit uns durch das Tal der Tränen gelaufen und haben viel möglich gemacht. Sie zeigen hohes Engagement“, sagte Matthais Meindel.

zur Startseite