Besitzer-Wechsel am Sendemast Die Firma Media Broadcast trennt sich mit der Veräußerung der UKW-Infrastruktur auch von Zeißiger Antennen.

Die UKW-Antennen für sieben Sender in Zeißig sind verkauft worden. © Mirko Kolodziej

Wer ein Radioprogramm zum Hörer bringen will, der hat selbstverständlich Sendekosten. Bei deren Höhe kann es ganz schöne Unterschiede geben. Vor ziemlich genau zwei Jahren zum Beispiel verließ die Hoyerswerdaer Elsterwelle mit ihrer Frequenz 102,8 MHz den Zeißiger Sendemast der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, einer Telekom-Tochter und den dortigen Antennen-Betreiber, die Media Broadcast. Diese gehört zur mobilcom-debitel-Gruppe beziehungsweise zur freenet AG. Die Elsterwelle hatte sich eine Lizenz geholt, um ihren Sender selbst zu betreiben und wechselte auf den Mast der Dörgenhausener Firma Doergi.Net im WK IX. Elsterwelle-Eigner Hans-Peter Schreiber sagt, es hätten sich nicht nur die Bedingungen geändert. Zwar ging es von 80 Metern auf nur noch 44 Meter Höhe, dafür aber mit Rundstrahler und auf ein Kilowatt verdoppelter Leistung. „Es ist für uns nun über die Hälfte preiswerter“, sagt Schreiber.

Betrieb an Dienstleister verloren

Die Kosten zu senken ist auch das Ziel der Liberalisierung auf dem Markt der Antennenbetreiber, die 2012 mit einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes eingeleitet wurde und die der Media Broadcast, bis 2008 eine Tochter der Telekom und später bis 2016 im Besitz der französischen TDF-Gruppe, die Stellung als Monopolist streitig macht. Ihr gehörten bislang auch die auf dem Zeißiger Sendemast verbliebenen UKW-Antennen für insgesamt sieben Rundfunkprogramme sowie für das sächsische DAB+-Bündel. Während die Media Broadcast für das Digitalradio auch Senderbetreiber ist, hatte sie nach und nach den Betrieb der UKW-Sender an neu entstandene Dienstleister verloren, die Uplink Network GmbH aus Düsseldorf für den Deutschlandfunk Kultur (89,7 MHz), für R.SA (96,9 MHz) sowie Energy (87,6 MHz) und die Leipziger Divicon Media Holding GmbH für die mdr-Programme Radio Sachsen (100,4 und 93,0 MHz), Jump (89,9 MHz), Aktuell (94,2 MHz) sowie Kultur (94,7MHz).

Vor exakt einem Jahr nun kündigte die Media Broadcast an, überall ihre UKW-Antennen verkaufen zu wollen – hunderte. Das betraf vor allem aus der Geschichte heraus den deutschen Osten, denn während in Westdeutschland die Hörfunkanstalten traditionell selbst als Senderbetreiber agierten, kümmerte sich in der DDR die sogenannte Blaue Post, die auch die Sender-Anlagen an der Bautzener Straße in Zeißig betrieb (damals sogar mit Personal im inzwischen leeren Servicegebäude) und die später in der Telekom aufging. Die Media Broadcast startete Ende des letzten Jahres mithilfe der Dresdener Handelsplattform Newtron eine Online-Auktion für die Antennen, die Insider als recht intransparent beschreiben. Im Januar nun hieß es seitens der Media Broadcast lediglich, sowohl Programmveranstalter und Netzbetreiber wie auch Investoren hätten Infrastruktur erworben. Man werde, sagte Unternehmenssprecher Holger Crump, die Nutzer informieren, sich darüber hinaus aber nicht äußern. Inzwischen ist jedoch durchgesickert, an wen die UKW-Antennen in Zeißig gegangen sind. Neuer Eigentümer ist die Kölner Milaco GmbH, die bisher im Rundfunk-Geschäft keinen Namen hatte, die über keine Internetpräsenz verfügt und von der man weder im Netz noch im Telefonbuch eine Nummer findet. Laut Eintrag im Handelsregister beschäftigte sich das Unternehmen bisher vorwiegend mit Finanzdienstleistungen.

Wer zahlt wieviel?

Nicht nur von Milaco hat in der Szene bis jetzt niemand etwas gehört. Unter den Käufern anderer UKW-Antennen sind zum Beispiel die Münchener Kio Vermögensverwaltungs GmbH oder die Aeos Infrastruktur GmbH aus Bergisch Gladbach, die bis zum November ein reines Beratungsunternehmen war. Die beiden erwähnten Radiodienstleister Uplink und Divicon, die ebenfalls Interesse am Kauf der Technik hatten, gingen hingegen leer aus. Es dürfte jetzt wohl vor allem – siehe oben – um die Preisgestaltung zwischen den neuen Eigentümern auf der einen Seite und den Radiosendern sowie ihren Netzbetreibern auf der anderen Seite gehen. Die Frage ist, was passiert, wenn es keine Einigung geben sollte. Die als Aufsicht zuständige Bundesnetzagentur aus Bonn, die bereits 2016 zweimal regulierend eingegriffen hatte, hat die Angelegenheit ohnehin im Auge. „Generell wird die Bundesnetzagentur tätig, wenn ein Rundfunksendernetzbetreiber einen Antrag auf Frequenzzuteilung stellt. Diese Regelung gilt insbesondere, wenn zum Beispiel durch Verkauf von Sendeanlagen der Frequenzzuteilungsnehmer wechselt“, erklärt Sprecherin Carolin Bongartz.

