Besitzer soll Haus angezündet haben Ein altes Umgebindehaus in Seifhennersdorf war im Juli 2016 abgebrannt. Nun liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft.

Symbolfoto © dpa-tmn

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zum abgebrannten Wohnhaus an der Leutersdorfer Straße in Seifhennersdorf abgeschlossen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Görlitzer Polizeidirektion. Ihm zufolge haben die Ermittler den Brand, der sich in der Nacht zum 29. Juli vergangenen Jahres ereignete, aufgeklärt. „Im Fokus der Untersuchungen stand der 43-jährige Eigentümer des Gebäudes, der aus betrügerischer Absicht heraus das Wohnhaus selbst in Brand gesteckt haben soll“, erklärte Thomas Knaup auf Nachfrage der SZ. Das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen ist der Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben worden, so Knaup.

Schon die Ermittlungen zur Brandursache unmittelbar nach dem Vorfall im vergangenen Sommer hatten den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung ergeben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Laut Aussagen der Polizei nach dem Vorfall war das Umgebindehaus in der Leutersdorfer Straße unbewohnt gewesen. Es sollte umgebaut werden. Auch als das Feuer ausbrach, seien keine Personen im Gebäude gewesen. „Die Hausbewohner haben außerhalb des Hauses in einem Wohnmobil geschlafen“, erklärte die Polizei damals. Als die Feuerwehr zum Einsatz kam, war der Brand schon sehr weit fortgeschritten. Für die Feuerwehr ging es damals erst einmal darum, die Nebengebäude zu schützen. Erst dann konnte das brennende Haus gelöscht werden. (SZ/se)

