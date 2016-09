Besitzer hat sein Schaf ungenügend geschützt

Symbolbild © dpa

Horka. Das Anfang September in Horka gerissene Schaf ist nicht ausreichend geschützt gewesen. Das geht aus einem Gutachten des Rissbegutachters vom Landratsamt in Görlitz hervor, teilt Jana Endel vom Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ mit. Der Zaun hat zum Teil aus Elektrozaun bestanden – allerdings ohne Strom – und zum Teil aus Maschendrahtzaun. Dieser hat nicht ebenerdig abgeschlossen und folglich nicht den Mindestanforderungen des präventiven Herdenschutzes genügt. Der Tierhalter sei zum Thema Herdenschutz und Fördermöglichkeiten informiert worden.

Am 4. September ist ein totes Schaf am Parkweg in Horka aufgefunden worden. Das Tier ist sehr wahrscheinlich von einem Wolf gerissen und zu großen Teilen aufgefressen worden. (ksl)

