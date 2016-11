Besitzer des Feuerlöschers meldet sich Die Polizei hatte den Eigentümer eines Feuerlöschers gesucht. Das Gerät wurde bei einer Straftat in Weißwasser verwendet.

Der Besitzer dieses Feuerlöschers hat sich kurz nach dem Aufruf der Polizei gemeldet. © Polizei

Weißwasser. Der gesuchte Eigentümer eines Feuerlöschers hat sich bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurde der Eigentümer gesucht, da sein Feuerlöscher bei einer Straftat in Weißwasser benutzt worden ist. Der Eigentümer, ein Tankstellenbesitzer, gab an, dass ihm der Feuerlöscher gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei prüft die genaueren Umstände gegenwärtig. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

Zwei 26 und 28 Jahre alte Weißwasseraner Bürger sollen am Abend des 7. Oktober in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr mit drei Straftaten in Verbindung stehen. In Höhe der Einmündung zur Carl-Friedrich-Gauß-Straße sollen sie mit einem Feuerlöscher vorbeifahrende Autos besprüht und die Fahrbahn eingenebelt haben.

Auch ein 69-Jähriger soll an der Berliner Straße von den beiden Männern besprüht worden sein. Der Senior klagte anschließend über Atemnot. Beamte stellten wenig später drei entleerte Feuerlöscher sicher, von denen zwei bereits zugeordnet wurden. (SZ)

