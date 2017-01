Besitzer der Villa Holm kommt nach Meißen Im Februar kann der Solar-Pionier und Unternehmer Henning Holm sein fertiges Haus besichtigen. Ein ausgeklügeltes Energiesparsystem befindet sich auf dem Dach.

Die Villa Holm in Meißen. © Claudia Hübschmann

Ein wenig in Verzug sind die Arbeiten an der 1870 erbauten Villa gegenüber dem Welcome Parkhotel geraten. Daran sei der zuletzt doch recht strenge Winter schuld, sagt Architekt Gerhard Hess, der die Sanierung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes plant. Anfang, Mitte Februar, sagt er, soll aber alles möglichst fertig sein. Dann will sich auch der Besitzer des Hauses – der in Südafrika lebende Solar-Pionier und Unternehmer Henning Holm – an seinem Meißner Wohnsitz blicken lassen und sein Domizil in Augenschein nehmen.

Dieses besticht durch ein ausgeklügeltes Energiesparsystem mit Solarsensoren auf dem Dach und einem modernen Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Holm will nur das Dachgeschoss der Villa mit seiner Familie bewohnen. Die restlichen Wohnungen sollen vermietet werden. (SZ/mhe)

