Besitzer bekommen Fahrräder zurück In Zgorzelec hatte die Polizei im Sommer 2016 über 30 gestohlene Fahrräder gefunden. 20 davon werden jetzt ihren Eigentümern übergeben.

Auch diese Räder wurden gestohlen und später von der Polizei in Polen gefunden. © Archiv/Polizei

Görlitz. Die restlichen 20 gestohlenen Fahrräder, die aus einem Fund im Oktober vergangenen Jahres in Polen stammten, konnten inzwischen Straftaten zugeordnete werden. Die Eigentümer wurden informiert, teilt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Anfrage mit.

Zwölf der Räder seien bereits von der polnischen Polizei an die Eigentümer zurückgegeben worden, eine weitere Übergabe war für vergangene Woche vorgesehen. In den übrigen sieben Fällen werde noch mit Versicherungen verhandelt, nachdem bereits Geld an die ursprünglichen Eigentümer gezahlt worden war, so Thomas Knaup. Die Prüfung dauere in zwei Fällen noch an, in fünf Fällen wurden die Räder einem wohltätigen Zweck übergeben.

Links zum Thema Räder gefunden, Radler gesucht

Im Sommer vergangenen Jahres hatten eine 43-Jährige und ein 42-Jähriger versucht, 20 Fahrräder an einen Hehler in Zgorzelec zu vermitteln. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann insgesamt in zwei Lagern in Polen 100 Fahrräder, 32 wurden als gestohlen identifiziert. (SZ/mk)

zur Startseite