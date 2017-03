Beseitigung der Flutschäden zieht sich hin Auch fast vier Jahre nach dem letzten Elbehochwasser dauert die Schadensbeseitigung an. Doch es gibt einen Endtermin.

Im Juni ist es vier Jahre her, dass die Elbe auch bei Strehla über die Ufer trat und dabei auch viel städtische Infrastruktur beschädigte. Die Beseitigung dieser Schäden dauert seither an – und das wohl noch mindestens zwei Jahre. Bis zum 30. April 2019 hat die Stadt Strehla jetzt den im Jahr 2014 geschlossenen Vertrag mit dem Chemnitzer Ingenieurbüro c Projekt verlängert. Das Unternehmen koordiniert im Auftrag der Stadt den Wiederaufbau nach der Flut.

Der Stadtverwaltung zufolge stehen zum jetzigen Zeitpunkt unter anderem noch Wiederaufbau-Vorhaben im Ortsteil Paußnitz aus, wie zum Beispiel der Straßenbau in dem Ortsteil. Diesen zu realisieren mache aber technologisch erst Sinn, wenn die zentrale Abwasser-Erschließung abgeschlossen ist. Das soll bis Ende dieses Jahres passieren. Aber es gibt auch andere Hürden für den Wiederaufbau. Bei der geplanten Ertüchtigung des Damms in Paußnitz sei beispielsweise während der Planung die Frage aufgekommen, ob nicht ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren nötig wird, um eine Baugenehmigung für den Damm zu bekommen.

Laut Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) sei die Stadtverwaltung bei alledem auf die Arbeit der Chemnitzer Ingenieure angewiesen. Grund sei die Personalsituation im Rathaus. Die kleine Verwaltung könne die aufwendige Förderbürokratie rund um den Wiederaufbau nicht allein leisten. Mehr als 30 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtbudget von 5,5 Millionen Euro umfasst der Strehlaer Wiederaufbau nach der Elbeflut von 2013. An jeder Maßnahme sind Planer und Baufirmen beteiligt, deren Arbeit überwacht und geprüft wird. Letztlich muss das Projekt gegenüber dem Land als Geldgeber minutiös abgerechnet und dokumentiert werden.

Durch die Vertragsverlängerung für die Chemnitzer Projektsteuerer soll deren Honorar laut Stadt um rund 100 000 Euro steigen. Im Jahr 2014 war mit insgesamt 320 000 Euro geschätzt und zwischenzeitlich schon einmal auf insgesamt 325 000 Euro erhöht worden. (SZ/ewe)

