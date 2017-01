Beschweren verboten! Die deutschen Bobfahrer testen auf dem Weg zu Olympia 2018 zwei verschiedene Systeme. Eine Entscheidung zeichnet sich ab. Und dennoch muss Nico Walther bis Saisonende einen offenbar nicht konkurrenzfähigen Schlitten fahren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Lächeln hat Nico Walther nicht verlernt, doch es ist ein gequältes. Was ihn aufbaut und antreibt, ist die Zukunft. © robert michael Das Lächeln hat Nico Walther nicht verlernt, doch es ist ein gequältes. Was ihn aufbaut und antreibt, ist die Zukunft.

Am Start legt Nico Walther mit Kevin Kuske, Kevin Korona, Eric Franke die drittbeste Zeit hin, im Ziel sind er und sein Team chancenlos.

Das Schöne an Nischensportarten ist die ungeschönte Wahrheit. Einfach mal sagen, was Sache ist – im Fußball beispielsweise längst unmöglich. Vom Verlierer des Wochenendes würde ein Trainer vermutlich nie sprechen, sondern seinen Kickern noch etwas Luft nach oben attestieren oder gerne auch einen rabenschwarzen Tag. An passenden Floskeln mangelt es selten – verständlicherweise. Zu groß wäre der öffentliche Aufschrei.

In Altenberg ist der ausgeblieben – verständlicherweise. Das niederschmetternde Zitat vom Verlierer des Wochenendes fiel schließlich nach dem Weltcup der Bobfahrer und beschrieb die Lage des Toppiloten Nico Walther ziemlich zutreffend. „Das kann man so sagen“, meinte Bundestrainer René Spies außerdem noch, und damit war die Sache für alle Beteiligten erledigt.

Inmitten deutscher Glückseligkeit hatte Walther ausgerechnet auf seiner Heimbahn zwei ernüchternde Rennen hingelegt. Platz sechs im Zweier, der mit Startrückstand und Fehlern in der Bahn noch einigermaßen zu erklären war, folgte auch im Vierer, Walthers Spezialdisziplin, lediglich ein sechster Rang.

Und während die Kollegen also am Ende feierten – Gewinner Johannes Lochner genauso wie der Drittplatzierte und Zweier-Sieger vom Vortag Francesco Friedrich –, rang Walther sichtlich um Fassung. Auf einer Skala von eins bis zehn liege sein Frust bei mindestens elf, erklärte der gebürtige Altenberger danach. Glücklicherweise stand er dann im Ziel außer Hörweite, als Friedrich übers Bobfahren philosophierte. „Wenn es nicht knallt, ist man eigentlich schnell. Gerade hier in Altenberg merkt man das“, sagte der Pirnaer – was eigentlich uneingeschränkt stimmt, für Walther aber zumindest diesmal nicht zutraf.

Fehler machte der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison nämlich so gut wie keine, schnell war er allerdings auch nicht. „Francescos Schlitten war trotz Fahrfehlern im unteren Teil 0,4 Sekunden schneller als meiner“, sagte Walther und man hätte durchaus Verständnis aufbringen können, wenn er jetzt über schlechtes Material geklagt hätte. Zu eindeutig war das Ergebnis und zu groß vor allem der zeitliche Abstand zu den Kollegen, die in einem anderen Bob saßen.

Walther aber presste die Lippen zusammen und meinte: „Ihr habt doch selbst gesehen, was auf der Bahn passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich im Sommer das Bobfahren verlernt habe...“

Hat er nicht, die nationale Konkurrenz jedoch das Arbeitsgerät gewechselt. Dazu sagte er besser nichts – verständlicherweise. Zu heikel und hochbrisant ist das Thema, selbst in der Nischensportart Bob. Weil der deutsche Verband erstmals ganz offiziell neben den Schlitten der steuergeldfinanzierten Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte (FES) auch die Bobs des österreichischen Anbieters Wallner testet, gilt die Materialfrage inzwischen fast als Politikum. Im Sommer wird nur einer von beiden den exklusiven wie prestigeträchtigen Zuschlag erhalten, die deutsche Olympia-Flotte für 2018 zu bauen.

Ungewöhnlich groß ist deshalb das Interesse beim für Sport zuständigen Bundesinnenministerium, das jährlich einen Millionenbetrag ans FES überweist, als auch beim Deutschen Olympischen Sportbund. An beide Institutionen hatte Bundestrainer Spies schon einmal kurz vorm Jahreswechsel eine seitenlange, detaillierte Auswertung von Testresultaten aus der ersten Saisonphase geschickt.

Mit Zwischenständen und Prognosen halten sich Trainer und Athleten ansonsten zurück, offiziell soll die Entscheidung erst im April fallen. Eine Tendenz zeichnet sich aber bereits ab, erst recht nach dem Vierer-Weltcup in Altenberg – als Lochner und Friedrich im Wallner-Schlitten aufs Podium fuhren und Walther im FES-Bob weitgehend fehlerlos, aber abgeschlagen auf Rang sechs mit 1,22 bzw. 0,55 Sekunden Rückstand. Der Rennausgang bestätigte zudem die Ergebnisse vom Weltcup-Auftakt in Whistler, wo die Geräteverteilung identisch gewesen ist.

Daran, und das ist die deprimierende Nachricht für Walther, wird sich bis zum Saisonende auch nichts ändern. Tapfer betont er zwar, Olympia stehe über allem. Innerlich jedoch arbeitet es in ihm. Hinterherfahren macht nun mal selbst im Rahmen eines riesigen Testprogramms keinen Spaß. Eine Alternative dazu, das bekräftigen die Trainer, gibt es nicht. Psychologische Aufbauarbeit vor der EM an diesem Wochenende in Winterberg, findet Spies, ist daher nicht nötig: „Es geht weiter, auch schlechte Tage gehören im Sport dazu.“ So unschön diese Wahrheit ist.

