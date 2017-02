Beschwerden wegen Gülle Obwohl zum Teil noch Frost im Boden ist, fahren die Bauern Gülle breit. Das zuständige Amt führt Kontrollen durch.

Auch in der Region Döbeln sind, wie hier im Erzgebirge, die ersten Landwirte mit Gülleanhängern unterwegs. Beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie häufen sich zurzeit die Anfragen, Hinweise und Beschwerden von Bürgern zur Gülle. Ob die Felder bereit für den Dünger sind, entscheiden die Landwirte selbst. © dpa

Kaum steigen die Temperaturen über null Grad und zeigt sich die Sonne, legen die Landwirte auf den Feldern los. Die ersten Traktoren mit Gülleanhängern sind unterwegs. Der Geruch des Wirtschaftsdüngers, der aus Urin und Kot landwirtschaftlicher Nutztiere besteht, liegt wieder in der Luft. Und das, obwohl teilweise noch Schnee auf den Feldern liegt und der Boden stellenweise gefroren ist. Ist das rechtens?

Zumindest vom Datum her ja, sagt Torsten Krawczyk, der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Döbeln-Oschatz. Denn laut geltender Gülleverordnung dürfen die Bauern ab dem 1. Februar den Dünger wieder ausbringen. Aber: Dazu muss das Wetter passen. „Zum Schutz der Umwelt gilt das Ausbringungsverbot auch über die gesetzliche Sperrfrist hinaus, wenn der Boden gefroren ist“, erklärt Karin Bernhardt, Sprecherin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Auch, wenn der Boden noch mit über fünf Zentimeter mit Schnee bedeckt ist, ist das Verteilen der Gülle unzulässig.

Ob er im Moment Gülle auf seinen Feldern ausbringt oder nicht, muss jeder Landwirt selbst einschätzen. Denn zulässig ist laut Bernhardt, Gülle auszubringen, wenn „aufgrund der Wetterlage davon ausgegangen werden kann, dass der Boden am Tag der Ausbringung oberflächlich auftaut und die Düngemittel aufnehmen kann“. Bei der Entscheidung tragen die Landwirte eine hohe Verantwortung. „Sie kennen die gesetzlichen Auflagen und müssen sich vor Ausbringen des Düngers vergewissern, dass die Bodenverhältnisse so sind, das kein Verstoß vorliegt“, sagt die LfULG-Sprecherin. Bei der momentanen Wetterlage müsse dabei täglich die Situation neu bewertet werden. Diese ist zudem von Region zu Region unterschiedlich. Eine Sondergenehmigung müssen sich die Landwirte für das Ausbringen der Gülle nicht einholen.

Seit einigen Tagen häufen sich im LfULG die Hinweise, Anfragen und Beschwerden von Bürgern über den Wirtschaftsdünger, sagt Karin Bernhardt. Die Mitarbeiter des Förder- und Fachbildungszentrums Döbeln würden den Hinweisen nachgehen und sich selbst vor Ort ein Bild machen. Bei ihren Erkundungen am Mittwoch in der Region Döbeln sowie darüber hinaus seien jedoch keine Verstöße festgestellt worden. Die zuständige Behörde sei vor allem in der Region Döbeln bei den Kontrollen sehr streng, sagt Torsten Krawczyk. Der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes ist selbst Landwirt und würde jetzt noch keine Gülle ausbringen.

Bauern brauchen Platz

Doch warum müssen die Landwirt jetzt schon ihre Felder düngen? „Das hat meistens nur eine Ursache: Sie haben nicht genügend Lagerkapazität“, erklärt Krawczyk. Die Gülle muss also raus. Der Neubau eines Lagers sei für die Bauern zumindest kurzfristig keine Lösung. „Die Landwirte erkennen das Problem im Frühjahr und bräuchten den Bau im Herbst“, erklärt er. Aber so schnell entstehe kein Güllelager.

Für die Landwirte ist das Thema Gülle ein heißes Eisen. Werden sie dabei erwischt, gegen die Düngeordnung zu verstoßen, drohen ihnen laut dem Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes erhebliche Strafen. „Das landet fast immer vor dem Richter und gefährdet Existenzen. Der Umweltschutz wird sehr ernst genommen.“

In Zukunft könnte sich die Regelung laut Krawczyk ändern. Geplant sei, das Düngeverbot im Herbst um einen Monat zu verschieben. Dafür dürfte im Frühjahr jedoch auch erst einen Monat später, also im März, damit wieder begonnen werden.

Viele Menschen stört der intensive Geruch von Gülle und Stallmist. Doch auch, wenn diese unangenehm riechen, verberge sich dahinter nicht immer ein Verstoß gegen das Gesetz. Die Auflagen sind streng bemessen. So muss unter anderem zur Eindämmung der Geruchsbelästigung beim Ausbringen von Gülle auf unbestelltem Ackerland diese sofort, jedoch mindestens innerhalb von vier Stunden in den Boden eingearbeitet werden“, erklärt Karin Bernhardt. Doch wie überall, gebe es auch in der Landwirtschaft schwarze Schafe, die gegen die fachliche Praxis verstoßen

zur Startseite