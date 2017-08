Beschwerden gegen Lauchs-Verfahren Das Verfahren gegen die Graffiti-Schmierer ist nur zum Teil wieder aufgenommen.

Die in den Stadtgebieten von Radebeul, Dresden und auch in Coswig angerichteten Schäden durch Graffiti-Schmierer mit dem Schriftzug Lauchs gehen in die Zehntausende. Allein in Radebeul summierte sich der Aufwand für die Beseitigung bisher auf 23 000 Euro. Wie Steve Schulze-Reinhold, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, zu dem Ermittlungsverfahren gegen den beschuldigten Verursacher mitteilt, wurde das Verfahren zunächst eingestellt. Beschwerden von Geschädigten gegen diese Entscheidung blieben erfolglos.

Der Staatsanwalt erklärt: „Nachdem der Beschuldigte durch das Amtsgericht Bamberg wegen anderer Schmierereien verurteilt wurde, wurde nach Auswertung der dortigen Asservate das Verfahren hier in kleinen Teilbereichen wieder aufgenommen.“ Derzeit wird die Möglichkeit und Notwendigkeit der Erhebung der öffentlichen Klage geprüft, so der Sprecher.

Steve Schulze-Reinhold weist allerdings darauf hin, dass dem Beschuldigten in Radebeul nicht alle Lauchs-Schmierereien angelastet werden können. Sprühereien, die mit diesem Schriftzug versehen sind, müssten offenbar einer lockeren Gruppe oder auch von Trittbrettfahrern zugeordnet werden.

