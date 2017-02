Beschwerde an den Minister Der Verein Lebensraum Scharfenberg sieht Natur und Landschaft durch eine neue Hopfenplantage gefährdet.

Wenn es die Temperaturen zulassen, sollen hier ab März oder April neue Hopfenpflanzen in die Erde kommen. © Claudia Hübschmann

In Scharfenberg entsteht eine neue Hopfenanlage – angrenzend an die alte. Damit hat der Verein Lebensraum gleich mehrere Probleme. Die hat er jetzt in einer Beschwerde an Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) und einer Petition an den Sächsischen Landtag vorgebracht.

Die Vereinsmitglieder befürchten, dass mit der Erweiterung der Hopfenanlage der Agrar GmbH Scharfenberg von derzeit 35 auf 50 Hektar unzulässig „Düngemittel und Herbizide in ein sensibles Ökosystem unserer Heimatregion“ eingetragen werden. Sie stoßen sich daran, dass ihrer Auffassung nach vonseiten des zuständigen Landkreises Meißen keine Kontrollen vorgenommen worden sind und fordern den Minister auf, für staatliche Kontrollen zu sorgen.

„Grundsätzlich haben wir keinen Anlass zu der Annahme, dass die zuständige Behörde – das Landratsamt – auch in diesen Fragen keine rechtmäßige Entscheidung getroffen hat“, erklärte der Sprecher des Landwirtschaftsministers Frank Meyer dazu. Er verwies darauf, dass bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln die Prinzipien der guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenschutzes zu beachten sind, „dass nur so viele Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen wie unbedingt erforderlich“.

Was den Einsatz von Düngemitteln betrifft, so verwies er darauf, dass diese bundeseinheitlich mit der Düngeverordnung geregelt sind. „Die Einhaltung dieser Vorschriften – hierzu gehört u. a. auch das Verbot des direkten Eintrags von Nährstoffen in oberirdische Gewässer – wird durch die zuständige staatliche Kontrollbehörde, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, kontrolliert.“

Karsten Herrmann, Geschäftsführer der Agrar GmbH Scharfenberg, erklärte dazu: „Wir müssen alles dokumentieren, was wir ausbringen. Wir halten uns an die Vorschriften.“ Der Landwirt versteht die Aufregung um die neue Plantage nicht. „Wir werden an den Pranger gestellt, dabei ist der Hopfen noch nicht einmal gepflanzt.“ Und: „Wir arbeiten mit der Natur, da ist es doch keine Frage, dass wir sie erhalten wollen.“ Die Hopfenpflanzung werde dazu führen, dass Flächen übrig bleiben, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden können. Dafür wolle er zusammen mit Fachleuten eine ökologisch sinnvolle Bestimmung finden. Außerdem werde an der Westseite der neuen Hopfenplantage eine Windschutzhecke gepflanzt, die Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum biete. Dass Anwohner die Aufstellung von ein paar Hundert Betonpfählen als Eingriff in die Landschaft sehen, könne er verstehen, „aber wollen wir, dass der Hopfen künftig aus China kommt?“

Der Verein Lebensraum Scharfenberg fordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die neue Hopfenanlage. Dazu war ihm bereits vom Landratsamt beschieden worden, dass eine solche nicht notwendig ist. Außerdem will der Verein, dass Ausgleichsmaßnahmen für die Anlage vorgenommen werden – das könnten insbesondere Pflanzungen sein. Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es dazu, dass beides geprüft werde. Eine Antwort des Ministers an den Verein werde einige Tage dauern, „da es sich doch um eine recht umfangreiche Anfrage handelt“.

