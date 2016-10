Beschränkte Haftung Auf der Gartenstraße besteht seit Frühjahr ein kleiner Baumangel. Weil er nicht beseitigt wird, wird der Ärger darüber immer größer.

Seit sieben Monaten hat sich ein kleiner Teil des neuen Kleinpflasters gehoben. Beseitigt wurde der Schaden noch immer nicht. Und die Teerfuge am Bordstein hielt nicht mal eine Woche.

„Neue Gehwege in der Innenstadt“, versprach die Stadtverwaltung voriges Jahr im Sommer. Das Rathaus teilte damals mit: „Die Firma STL beginnt mit Bauarbeiten an Gehwegen der Gartenstraße. Damit wird die einheitliche Gestaltung des Fußweges vom Wilhelmsplatz zur James-von-Moltke-Straße in der Innenstadt weitergeführt. Bis zum 31. Oktober erhält der Gehweg auf beiden Seiten einen neuen Plattenbelag und neue Bordsteine. Dabei werden auch Breitbandkabel und Stromleitungen verlegt. Auftragswert: 90000 Euro.“

Das freute und ärgerte die Anwohner. Sie erhielten einen ordentlichen Bürgersteig, dafür aber auch die Rechnung zur Bezahlung ihrer Anteile nach der Straßenausbausatzung. Kein Wunder, dass mancher da genau hinschaute, ob sein Geld auch gut angelegt ist. Zumindest an einer Stelle schien es das nicht zu sein: Im April 2016 hob sich nahe dem Grundstück 14 das Kleinpflaster auf einer Fläche von vielleicht einem halben Quadratmeter. Kaum der Rede wert – doch wehret den Anfängen, sagte sich ein Anlieger, informierte die Verwaltung und sagt jetzt: „Es kamen Vertreter von Ordnungsamt, Bauverwaltung und Ingenieurbüro. Alle fotografierten und notierten, und einer stellte irgendwann eine rot-weiße Bake drauf. Das war's.“

So sieht es nach einem Jahr noch immer aus. Doch der Schein trügt, versichert Stadtsprecher Wulf Stibenz. „Die Bedenken des Bürgers sind ernst genommen worden. Das mit dem Bau beauftragte Görlitzer Ingenieurbüro René Otter hat im Rahmen der Gewährleistung den Ausführungsbetrieb mehrfach aufgefordert, die Mängel abzustellen. Diese Aufforderungen wurden ignoriert. Jetzt wurde der Gewährleistungsträger letztmalig aufgefordert, bis spätestens 12. November die Mängel zu beseitigen. Bei Nichtausführung kommt es zur Ersatzvornahme.“ Das heißt, wenn jetzt wieder nichts passiert, beauftragt die Stadtverwaltung eine andere Firma und bezahlt diese aus der von der ersten Baufirma hinterlegten Gewährleistungsbürgschaft.

Ob man das auch bei der jetzt erst erfolgten Teerdichtung zwischen Bordstein und Fahrbahn so macht? Die platzt jedenfalls schon wieder aus, was den verärgerten Anwohner nicht wundert: „Da wurde einfach auf den Dreck gekleistert, und als alles fertig war, kam die Kehrmaschine…“

Der Ärger ist verständlich, denn dem Bürger geht es ums Prinzip: Wenn Anlieger schon zur Kasse gebeten werden, können sie auch Qualität verlangen. Wenn nicht, dann ist auch die Gartenstraße ein gutes Beispiel dafür, wie aus einer kleinen Ursache eine große Wirkung werden kann.

