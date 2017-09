Beschmiert, beklebt, abgerissen In Döbeln sind zahlreiche Wahlplakate beschädigt worden. Vor allem eine Partei hat es schwer getroffen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Besonders zahlreich sind in Döbeln in den vergangenen Tagen die Plakate der SPD beschädigt worden. Die Partei hat Online-Anzeige bei der Polizei erstattet. Die ehrenamtlichen Unterstützer der Partei sollen die Plakate nun abhängen. © André Braun Besonders zahlreich sind in Döbeln in den vergangenen Tagen die Plakate der SPD beschädigt worden. Die Partei hat Online-Anzeige bei der Polizei erstattet. Die ehrenamtlichen Unterstützer der Partei sollen die Plakate nun abhängen.

Auch Plakate von Bündnis 90/Die Grünen wurden mit Aufklebern versehen.

Das Plakat der CDU am Wettinplatz in Döbeln ist fast bis zur Unkenntlichkeit beschädigt worden.

Die Linken überlegen, ob sie in Zukunft auf Wahlwerbung verzichten.

Politikergesichter, die mit roter und schwarzer Farbe besprüht, Augen, die mit „Volksverräter“-Aufklebern zugeklebt oder Werbung, die ganz abgerissen worden ist. Zahlreiche Wahlplakate sind in Döbeln in den vergangenen Tagen beschädigt worden. Besonders getroffen hat es die der SPD. „In der erste Woche, nachdem ich die Plakate aufgehängt habe, war noch alles ruhig“, sagt Hermann Mehner, SPD-Stadtrat in Döbeln, Mitglied im Vorstand der Ortsgruppe und seit 1990 zuständig für die Parteiwerbung in der Region.

Seine Meinung zu den Tätern: „Die Zerstörung der Plakate zeigt die Dummheit derjenigen, die dafür verantwortlich sind. Die Täter haben kein Demokratieverständnis.“ Bewusst habe er die Plakate in Sichtweite der Autofahrer angebracht und an den Masten nicht nach oben gehangen, wie dies andere Parteien bevorzugen. Was Mehner wundert, ist, dass es dieses Mal vor allem die SPD getroffen hat. „Ist die SPD eine Gefahr für Deutschland?“, fragt er sich.

Knapp ein Drittel der Wahlplakate, die in Döbeln aufgehängt worden sind, sind beschädigt. Der Schaden betrage bisher rund 600 Euro, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz. „In Döbeln hatten wir auch in früheren Jahren immer mal wieder mit derartigen Beschädigungen zu kämpfen. Ein so umfassender Schaden ist ein neuer Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung. Das hat nichts mehr mit einer fairen demokratischen Auseinandersetzung zu tun“, so Raatz. Es wurde Online-Anzeige bei der Polizei erstattet.

Waren anfangs mehrheitlich die SPD-Plakate betroffen, sind vor allem gegen Ende der Woche auch Plakate anderer Parteien besprüht und mit Aufklebern „Volksverräter“ versehen worden. Neben der CDU sind die Aufkleber auch auf Plakaten der Grünen zu finden. „Wir haben aus einzelnen Orten Rückmeldungen der Verwaltung erhalten, dass unsere Plakate beschädigt wurden. Ein örtliches Muster ist für mich dabei bisher nicht feststellbar“, sagt Matthias Wagner, der mittelsächsische Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Bundestagswahl. Von einer Anzeige hat die Partei bislang abgesehen. „Sollten sich die Fälle in den nächsten beiden Wochen noch weiter häufen, behalten wir uns eine Anzeige vor“, ergänzt Wagner.

Die Grünen entsorgen die beschädigten Plakate. Wenn es zeitlich und organisatorisch möglich ist, werden neue angebracht. „Den finanziellen Schaden können wir zur Zeit nicht quantifizieren“, so Wagner. Für ihn drückt die Beschädigung der Plakate die aufgeheizte Stimmungslage im Land aus. Das Vorgehen gegen die Wahlwerbung widerspreche der demokratischen Kultur in Deutschland. „Es wäre sehr wünschenswert, wenn wir wieder zu einer sachlichen Debatte zurückfinden würden“, ergänzt der Politiker aus Freiberg.

Bisher weitestgehend verschont geblieben sind die Plakate der FDP. Etwa fünf bis zehn Prozent der kleineren Plakate seien bisher beschädigt worden, so Kandidat Philipp Hartewig. Aus Döbeln seien ihm noch keine Zahlen bekannt. Vereinzelt seien Plakate ausgetauscht worden, doch als Reserve seien nur noch wenige da. „Beschmierte Großflächen wurden bisher immer zeitnah durch eine externe Firma ersetzt. Bisher wurde dahingehend ,nur‘ eine in Freiberg völlig zerstört“, ergänzt Hartewig. In der Bergstadt hätte der Ortsverband bisher auch die größten Verluste. „Die zerstörten Plakate versuchen wir zumindest einzusammeln und nach der Wahl dann mit den anderen zu entsorgen“, so der 22-Jährige.

Besprüht worden sind in Döbeln in den vergangenen Tagen auch Plakate der Linken. Auf etwa 25 Prozent schätzt Lars Kleba, Wahlkampfleiter der Partei in Mittelsachsen, den Verlust. Rund 1 000 Euro an Sachschaden sei bereits zu verzeichnen und „jede Menge Nerven“ hätten die Wahlkämpfer gelassen. Es würde immer mehr zunehmen, dass Wahlwerbung beschädigt werde. Die Partei entfernt die Plakate, Großflächen werden noch versucht, zu erneuern, für A1-Plakate ist der Vorrat bereits aufgebraucht. Auch die Linken haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Inzwischen denken die Parteimitglieder bereits darüber nach, ganz auf Plakate im Wahlkampf zu verzichten. „Wir denken schon länger darüber nach, aber auch aus ökologischen, finanziellen Gründen und mit Blick auf moderne Medien“, so Kleba.

In einigen Fällen gelingt es, die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Davon berichtet Jörg Bretschneider, Sprecher der AfD Mittelsachsen. Gelungen sei dies unter anderem in Falkenau bei Flöha sowie in Freiberg. In beiden Fällen wurden die Plakatdiebe der Polizei übergeben. René Kaiser, der Vorsitzende der AfD Mittelsachsen, verurteilt den Diebstahl, der in besonderem Maß die Werbung seiner Partei betreffe. „Wahlwerbung mag manchem nicht gefallen – aber sie ist ein notwendiger und rechtmäßiger Bestandteil der Demokratie und als solcher zu respektieren“, so Kaiser.

Von einer gravierenden Steigerung der Sachbeschädigung von Wahlplakaten im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen gehen die Beamten des Döbelner Reviers nicht aus. Bisher liege aus dem Bereich nur eine Anzeige in dem Zusammenhang vor. Diese beziehe sich auf die Beschädigung eines Wahlplakates der CDU in der vergangenen Woche in Waldheim. „Drei Tatverdächtige waren dabei beobachtet und letztlich gestellt worden“, informiert Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz. Ein Zeuge hat die drei Männer im Alter von 21, 25 und 29 Jahren dabei beobachtet, wie sie insgesamt drei Plakate besprüht hatten.

