Beschmiert am Busplatz Pulsnitzer ärgern sich über volle Papierkörbe, die beschmierten Toiletten und kaputte Scheiben. Die Stadt bittet die Bürger, die Augen offen zu halten.

Zwei Scheiben am Fahrradstand sind kaputt, die anderen teilweise mit Aufklebern verschandelt. Die Toiletten sind großflächig beschmiert. © privat

Busplätze stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Da macht Pulsnitz keine Ausnahme. Fotografisch hielten jetzt zwei Bürger fest, was ihnen dort so alles nicht gefällt. Und das ist so einiges. Ganz oben auf der Liste steht die beschmierte öffentliche Toilette. Selbst die Pissoirs haben Rowdys mit roter Farbe besprüht. Draußen sind es überquellende Papierkörbe. Beklebte und beschmierte Wartehäuschen kommen dazu. Beim Fahrradunterstand sind auch Scheiben kaputt. Das sei doch alles kein Aushängeschild für Pulsnitz, sagen die Leser. Die Defizite sind wohl auch der Stadt bewusst. Die Ordnungshüter erläutern die Lage: „Das Ordnungsamt Pulsnitz ist im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit den Orten Lichtenberg, Kleindittmannsdorf, Großnaundorf, Mittelbach, Steina, Weißbach, Ohorn, Gickelsberg sowie Pulsnitz mit den Ortsteilen Friedersdorf und Oberlichtenau für eine Fläche von etwas über 81 km² zuständig“, erklärt Rathaussprecherin Nadine Wehner.

Zwei Vollzugsbedienstete seien hier im Wechsel im Einsatz, wenn es um die kleinen und großen Nöte der Bürger gehe. Zusätzlich seien Sicherheitswacht und Ordnungsamt bei einer Streife einmal wöchentlich vorbeugend im Stadtgebiet bis in die Abendstunden hinein unterwegs.

Überwachung ist nicht immer möglich

Damit sei die Stadt Pulsnitz eigentlich bisher erfolgreich gewesen, schätzt das Amt ein und zählt auf: „So konnten zum Beispiel Ruhestörungen, Sachbeschädigungen auf Spielplätzen und in Grünanlagen abgewehrt und auch aufgeklärt werden.“ Das Ordnungsamt räumt aber auch ein, dass eine punktuelle Überwachung von Brennpunkten mit zwei Bediensteten nicht möglich, sei: „Sicherlich wäre es erforderlich, z. B. die Entsorgungsplätze für Altglas und -papier zu überwachen, oder den Busbahnhof.“ Das sei aber sehr zeitaufwendig und deshalb nicht durchführbar, stellen die Ordnungshüter klar und bitten zugleich um die Unterstützung der Bürger. Die sollen sich jetzt nicht in Gefahr bringen und selbst Sheriff spielen. Aber ein Anruf bei der Polizei würde schon helfen, dem Treiben der Vandalen beizukommen. Die Stadt werde zudem den Bürgerpolizisten über die angesprochenen Punkte informieren.

Auch die Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz sei einsatzbereit. „Jedoch ist eine Auswertung wegen des Datenschutzes nur für schwere Straftaten möglich“, heißt es. Eine Aussage der Stadt, wann die Schäden und Schmierereien beseitigt werden, gibt es bisher noch nicht.

