Beschluss zur Spielhalle vertagt Im Bahnhof Pirna sollen einarmige Banditen und andere Spielgeräte aufgestellt werden. Der Stadtrat ist unschlüssig, ob er das genehmigen soll.

Ein Teil des Bahnhofsgebäudes soll an den Betreiber einer Spielhalle vermietet werden. © Norbert Millauer

Pirna. Der Stadtentwicklungsausschuss hat den Beschluss, ausnahmsweise eine Spielhalle im Bahnhof Pirna zu gestatten, vertagt. Ursprünglich wollte das Gremium in der vergangenen Sitzung über die Erlaubnis diskutieren, wippte das Thema aber von der Tagesordnung. Nach Auskunft des Rathauses will der Ausschuss zunächst noch einmal grundsätzlich diese Thematik erörtern und stellte sich mehrheitlich vorerst gegen eine vorschnelle Entscheidung. Geplant ist zudem, weitere Informationen bei der Deutschen Bahn einzuholen, ehe das Thema erneut im Ausschuss beraten wird. Die Deutsche Bahn will bereits seit 2009 im Pirnaer Bahnhof eine Teilfläche an den Betreiber einer Spielhalle vermieten und hatte den Wunsch kürzlich erneuert. Bislang lehnte der Ausschuss mit Verweis auf die vielen Spielhallen-Konzessionen das Ansinnen stets ab. Da aber die Zahl der Konzessionen drastisch gesunken ist, wäre nun theoretisch eine Spielhalle im Bahnhof möglich. (SZ/mö)

