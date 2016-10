Beschluss zu Kita-Beiträgen vertagt Der Gemeinderat von Hochkirch sollte über höhere Elternbeiträge entscheiden. Aber es gab noch Klärungsbedarf.

© Symbolbild: dpa

Wie viel müssen Eltern künftig bezahlen, die ihre Kinder im Hochkircher Kinderhaus oder im Hort betreuen lassen? Noch steht eine Entscheidung dazu aus. Fakt ist aber, dass die Beiträge ab Januar steigen werden. Das hatte Bürgermeister Norbert Wolf (CDU) schon vor einigen Wochen angekündigt. Bisher blieben die Elternbeiträge seit 2002 trotz gestiegener Kosten unverändert.

Eigentlich sollte der Gemeinderat in der vorigen Woche einen Beschluss fassen. „Aber es gab noch Klärungsbedarf“, sagt Kämmerin Jenny Bäns. Man habe sich aber auf eine Richtung geeinigt. So sollen künftig die Elternbeiträge immer genau in der Mitte der gesetzlich vorgegebenen Spanne liegen. Laut Kitagesetz reicht die für einen Krippenplatz von 20 bis 23 Prozent der Kosten, für Kindergarten- und Hortplatz von 20 bis 30 Prozent. Beschlossen werden sollen die neuen Beiträge nun in der Sitzung am 20. Oktober. (SZ/MSM)

zur Startseite