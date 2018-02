Beschluss ist rechtswidrig Der Riesaer Stadtrat muss noch einmal über den Chefposten bei der FVG abstimmen. Hat das Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Bestellung?

Symbolbild: Blick in den Sitzungssaal des Riesaer Stadtrates. © SZ/Archiv

Riesa. Der Stadtrat muss noch einmal über den Chefposten bei der FVG abstimmen. Im Dezember hatte sich das städtische Veranstaltungsunternehmen das Okay für die Neubesetzung der Stelle mit Verwaltungsmitarbeiterin Manuela Langer als Nachfolgerin von Kathleen Kießling eingeholt. Aus Sicht von Linken-Fraktionschefin Uta Knebel fehlten im Vorfeld der Abstimmung allerdings Informationen, um sich eine Meinung bilden zu können. Die Rechtsaufsicht des Landsamtes gab Knebel nun Recht. Die übermittelten Inhalte „genügen nicht, um den Informationsbedarf der Stadträte zu decken (...).“ So seien etwa keine vertraglichen Inhalte über Laufzeit oder Vergütungsbestandteile mitgeteilt worden, heißt es in der Begründung.

Aus Sicht der Verwaltung seien die Umstände und die Personalie allen Stadträten hinreichend bekannt gewesen. „Die Stadtverwaltung wird den Sachverhalt deshalb nochmals prüfen.“ Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Bestellung habe die Entscheidung der Rechtaufsicht nicht. (SZ/veb)

