Beschleunigung der Bauarbeiten Warum wir Brücken heute nicht einfach abreißen. Ein feinfühliger Rückblick.

© Archiv/Alexander Schröter

Früher war alles besser, nicht wahr, liebe Leserinnen und Leser? Willkommen in der Oase der Ewiggestrigen, im Paradies der Erinnerungen und des nie mehr erlebten Glücks. Ganz ehrlich: Ich bin kein Verfechter dieses Lebens in der Vergangenheit, glaube eher, dass wir der Gegenwart mehr Vertrauen entgegenbringen sollten, aber in diesem Fall muss ich mich beugen.

In diesen Tagen beginnen die Arbeiten am umfangreichsten und teuersten Bauprojekt des Jahres: Die Brücke an der Langen Straße wird erst zurückgebaut und dann durch eine neue ersetzt. Dreieinhalb Millionen Euro wird das Projekt kosten, aufgrund der Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda einem strengen Zeitplan folgen und etwas länger als ein Jahr bis zu seiner Fertigstellung brauchen.

Ein Jahr? Als ich diese Zahl das erste Mal las, dachte ich mir, dass diese Zeit für den Rück- und Neubau einer Brücke durchaus nachvollziehbar erscheint. Doch ich bin auch kein Riesaer Autofahrer, der die Überquerung täglich nutzt und sich nun auf heftige Veränderungen einstellen muss. Das trübt schon mal den Blick. Und ich bin auch kein Brückenbau-“Experte“, wie ich mittlerweile einen im sozialen Netzwerk Facebook gefunden habe: „Bauarbeiten gehen in Riesa ja traditionell unheimlich schnell. Früher wären nachts zwei Dutzend Stahlwerker angerückt und hätten die Brücke über Nacht abgebrochen ...“ Oh, ja, was früher noch alles möglich war. Da hätten wir die Brücke vielleicht gesprengt und das Gleisbett durch den Absturz Tausender Teile zerstört. Die Reparatur wäre kein Problem gewesen, die Stahlwerker waren doch ohnehin schon vor Ort. Wenn sie eine Brücke abreißen, werden sie wohl auch ein Gleisbett erneuern können. In zwei Tagen wäre die Sache erledigt gewesen, bestenfalls am Wochenende, dann hätte es vielleicht gar keiner bemerkt.

Heute brauchen wir für solche Vorhaben feinfühligere Taktiken. Bis Mitte nächsten Jahres werden die Bauarbeiten zum Leidwesen aller, die den Neubau der Brücke als Leid empfinden, wohl andauern. Doch die Stadtverwaltung hat schlau kalkuliert: Sie rechnet mit einer Vollsperrung der Strecke bis 19. Juni 2018, hat aber, um keine bösen Überraschungen zu erleben, eine längere Winterpause eingeplant. Gelingt es dem Winter also auch dieses Jahr nicht, uns von seiner Existenz zu überzeugen, und verwandelt sich die Brücke nicht in einen BER 2.0, könnten die Bauarbeiten auch etwas früher ein Ende finden. Na, wenn das mal kein Grund ist, um sich von der Vergangenheit loszusagen und der Gegenwart zu vertrauen. Diese Woche kann wohl kaum feinfühliger werden.

