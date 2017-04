Beschilderung wird angepasst Das Landratsamt hat die Umleitungen zur Talsperre geprüft – und lässt sie ändern.

Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. © DA-Archiv

Autofahrern, die zur Talsperre Kriebstein möchten, soll die Orientierung erleichtert werden. Das Landratsamt hat am Mittwoch eine Firma damit beauftragt, die Ausschilderung der touristischen Ziele noch einmal anzupassen. Das sagte Kreissprecher André Kaiser am Mittwoch auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Konkret geht es um vier Markierungen.

„Aus Richtung Hainichen kommend wird in Rossau eine große Plantafel aufgestellt, die darauf hinweist, dass die Talsperre nur durch einen Umweg über Mittweida erreichbar ist“, erklärte er. Das war eine zentrale Forderung von Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Am Freitag ist der große Saisonauftakt. Da sollen sich die Besucher schließlich zurechtfinden und ihre Zeit nicht unnötig auf der Straße vergeuden.

Links zum Thema Schilder führen Talsperrengäste in die Irre

Drei Veränderungen gibt es Kaiser zufolge am Kreisverkehr in Beerwalde. „Auf der großen Plantafel vor dem Kreisel wird es eine Ergänzung geben: sinngemäß ,Parkplatz Talsperre frei’“, sagte er. Im Kreisverkehr stehen zwei kleinere Schilder. Auf einem davon wird es dieselbe Ergänzung geben: „Parkplatz Talsperre frei“. „Und auf dem zweiten wird ,Kriebethal’ ausgekreuzt“, so Kaiser.

Derzeit sei die Beschilderung missverständlich. Damit folgte das Landratsamt den Forderungen, die Caro in einem offenen Brief an Landrat Matthias Damm (CDU) gestellt hatte (DA berichtete). (DA/sol)

zur Startseite