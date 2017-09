Bescherung im Hinterhof In einer kleinen Garage in Tirol erhalten Francesco Friedrich und seine Mannschaft ihre neuen Bobs, mit denen sie bei Olympia gewinnen wollen.

Francesco Friedrich hat sich schick gemacht – für den Ausflug zur Münchner Wiesn. Noch wichtiger ist ihm aber der Termin danach in dieser Hinterhof-Garage. © Robert Michael

Endlich die neuen Bobs sehen, anfassen, Probe sitzen. Doch dem großen, sehnlichst erwarteten Augenblick geht ein langer Tag voraus. Für Francesco Friedrich, Deutschlands besten Piloten, fühlt sich das an wie Weihnachten. Gespannt ist er seit Wochen schon, und die Aufregung wird auch immer größer. Bescherung ist trotzdem erst abends, denn vorher gilt es noch einiges zu erledigen. Seine Anschieber sollen trainieren und er zu einem wichtigen Sponsorentermin – beim Oktoberfest in München. BMW hat geladen.

Es gibt sicherlich Schlimmeres, als mit anderen Sportlern ein bisschen Auto zu fahren und dann über die Wiesn zu ziehen. Friedrich hat auch seinen Spaß. Mit den Gedanken ist er aber längst noch mal 150 Kilometer weiter in Volders, einer kleinen Gemeinde kurz vor Innsbruck. Dort wohnt Hannes Wallner, der berühmt-berüchtigte österreichische Schlittenbauer. Und in dessen Garage stehen die gelben Geräte, die Friedrich und seiner Mannschaft bei Olympia 2018 zwei Medaillen bescheren sollen, vorzugsweise goldene natürlich.

Wallner hat alles vorbereitet. Die Schlitten, die zwei Tage zuvor fertig geworden sind, und auch das Abendessen. Das gehört bei ihm zu einem Rundum-Service dazu. Kochen ist die andere, seine zweite Leidenschaft. Gurkensalat wird es also geben, zudem Kartoffeln, Quark und vor allem feines Fleisch in rauen Mengen. Aufgetischt wird jedoch später, erst mal muss gewerkelt werden, wie der Österreicher sagt.

Denn inzwischen sind auch die Athleten und ihr Trainer da, extra angereist aus Pirna, Dresden, Riesa, Halle – und dem Zwischenstopp München. Dort haben sie Friedrich eingesammelt, der es kaum noch erwarten kann. „Das ist wirklich etwas Besonderes, erst recht in der Olympia-Saison“, sagt der 27-Jährige. Wenn man ihn dabei so anschaut, stimmt die Formulierung von den leuchtenden Kinderaugen aufs Wort. Weihnachten eben.

Die Aufgabe für Friedrich und seine Anschieber Jannis Bäcker, Martin Grothkopp und Torsten Margis beim Trockentraining im Hinterhof direkt an der Bundesstraße 171: Reinsetzen und Idealposition finden. Die Haltegriffe der Anschieber sollen nämlich montiert, die Lage der Sitzschalen festgelegt und konkrete Absprachen getroffen werden. Letzteres aber nicht öffentlich. Einige technische Innovationen stecken im Bob, lässt Wallner durchblicken, die vor dem ersten Weltcuprennen im November besser verborgen bleiben.

Ein besonderer Moment ist dieses erste Mal schließlich auch deshalb, weil die Materialdiskussion in den vergangenen Monaten eine heftige gewesen ist. Inzwischen haben sich alle Seiten geeinigt. Wallner baut für Friedrich und den Königsseer Johannes Lochner. Und die FES in Berlin, also das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, produziert für Nico Walther aus Altenberg, Deutschlands dritten Weltklasse-Piloten, sowie die Frauen.

Die Frage bleibt, ob damit wirklich alle zufrieden sind. Friedrich muss man dazu nicht fragen. Er hat die Debatte satt. Außerdem sprechen seine Augen. „Genauso, wie wir es haben wollten“, meint er. Und keine Minute später sitzt er – noch in Lederhose – an den Lenkseilen. „Wir müssen dir ein Sitzkissen geben“, frotzelt Wallner. Friedrich ist fast verschwunden unter der Haube, die nun offensichtlich ein paar Zentimeter höher ist. Grothkopp begutachtet indes die Trittflächen fürs Einsteigen. „Ein erhebendes Gefühl“, sagt er. Bäcker und Margis kramen bereits in ihren Sporttaschen. Denn dann geht’s richtig los. Rennanzüge an, Helme auf und rein in den Bob.

Punkt 19.41 Uhr ist es soweit: endlich Bescherung, das Team Friedrich hat Platz genommen. Die Köpfe tief, Schultern runter, eng an den Vordermann pressen, nur müssen Füße und Arme auch irgendwo hin. „Ein bisschen noch. Ja! Wahnsinn, die sind komplett weg“, ruft Trainer Leopold. „Gefällt mir sehr gut“, meint Wallner und hat sichtlich Freude daran, wie sich die anderen über seine Bobs freuen.

Handyfotos werden gemacht von vorne und von der Seite, von oben und hinten. „Überhaupt kein Vergleich zu vorher“, erklärt Leopold erleichtert. Die Anspannung sei immens gewesen, gesteht er. Oft und lange habe man sich nach dem Weltcup auf der Olympiabahn im März über den neuen Bob unterhalten, gerade in Sachen Aerodynamik. „Die konstruktive Lösung“, meint der Trainer nun, „ist überwältigend.“ Die Sportler nicken.

Was sich verändert hat? Der Vierer ist länger geworden, viel länger – und Leopold plötzlich in Sorge. „Kommen wir damit in Pyeongchang auch oben um die Ecken“, fragt er. Wallner grinst. „Des passt scho“, entgegnet er und verrät, dass der Achsenabstand unverändert geblieben ist. Leopold lässt sich dennoch ein Maßband geben – zur Kontrolle des Anschubbügels. Auch der ist höher.

Friedrich begibt sich in Starthaltung dahinter. „Jetzt gilt´s. Was du einstellst, das bohren wir“, betont Wallner. Der Rest des Gesprächs lässt sich nur noch schwer nachvollziehen. Fachmänner unter sich. Der fünffache Weltmeister und der mutmaßlich beste Bobbauer – sie verstehen sich. Es wird gescherzt, geduzt und rangeklotzt. Kurz vor 21 Uhr sitzen die Athleten immer noch im Schlitten. Oder besser: immer wieder. Feinabstimmung ist Detailarbeit und die bis Mitternacht natürlich nicht abgeschlossen – dafür aber die Bescherung.

Alles Weitere, meint Wallner, werde nächste Woche angepasst bei den Jungfernfahrten in Winterberg, wo die Deutschen die ersten Trainingseinheiten im Eiskanal bestreiten. Darauf freut sich Friedrich nun noch mehr. Dann darf er endlich auch mit den Geschenken spielen.

