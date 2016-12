Bescherung im Bürgerrat Kitas, Schulen, Heime erhalten 3500 Euro. Davon profitieren die Kinder des Stadtteils Weinhübel.

André Winkelmann, Jens-Uwe Grundmann, Angelika Siegesmund, Brigitte Neu, André Geißler und Detlef Lothar Renner (v.l.) sind die Mitglieder des Bürgerrates von Weinhübel. Sie vertreten rund 5400 Menschen. © Stadtverwaltung

Antje Simon ging es wie den anderen sechs Leiterinnen von Kindereinrichtungen in Weinhübel: So kurz vor Weihnachten hatte sie kaum noch damit gerechnet, auf einen Ritt so viel Geld für Anschaffungen zu bekommen. Doch der Bürgerrat machte es möglich. Seine Projekte verschlangen nur einen Bruchteil des Jahresbudgets von rund 5400 Euro. Und weil er ohnehin Kinder fördern will, fiel die Wahl der Räte auf Schulen, Kitas, Horts, das Kinderheim sowie das Mehrgenerationenhaus, die einen Scheck in Höhe von je 500 Euro erhielten.

Antje Simon, Chefin des evangelischen Kinderhauses „Regenbogen“ auf der Erich-Oppenheimer-Straße, konnte so Dinge anschaffen, die sonst außerhalb jeder Vorstellung lagen: Konstruktionsmaterial beispielsweise. Ein Raum der Krippe in ihrem Haus wurde komplett saniert. Auch die anderen Einrichtungen wissen ganz genau, wofür sie das Geld verwenden: Die Depfa-Schule will eine Motorik-Strecke für Schüler einrichten, auf der Liste des Kinderhauses „Benjamin Blümchen“ stehen Puppen und Autos, das Mehrgenerationenhaus leistete sich ein neues Puppentheater, und das Kinderheim auf der Leschwitzer Straße modernisiert gerade seinen Mutter-Kind-Bereich und benötigt dringend Möbel. Auch die neue Grundschule Weinhübel sowie der Kindergarten der Volkssolidarität auf der Jonas-Cohn-Straße haben nun zusätzliches Geld für Anschaffungen.

Zuvor zogen André Winkelmann und Detlef Lothar Renner eine Bilanz des ersten Jahres als Mitglied im Bürgerrat. Der hatte sich in Weinhübel vor allem um geeignetere Standorte für Bänke sowie Papierkörbe eingesetzt. Dass dabei manches im Argen lag, hatten die Einwohner zuvor bei Spaziergängen durch den südlichen Stadtteil angemerkt. Manche Bank steht nun an neuem Ort wie an der Jonas-Cohn-Straße. An anderen Plätzen, wie zum Beispiel an der Bushaltestelle Stauffenbergstraße, sind die Voraussetzungen durch die Stadt geschaffen, dass die Bänke jetzt kommen können. An anderen Stellen, wie zum Beispiel an der Gerda-Boenke-Straße, müssen die Vorschläge des Rates noch Wirklichkeit werden. Auch Papierkörbe wurden mitunter umgestellt, wenn auch nicht durch neue ersetzt. Doch da vertrat der designierte Görlitzer Bauamtsleiter Torsten Tschage die klare Auffassung, dass die Stadt keine neuen Papierkörbe anschafft, wenn die alten noch tauglich sind.

Bei einem anderen Großprojekt sind die Weinhübler nicht vorangekommen: die Begrünung der Schallschutzwand entlang der Straßenbahn-Trasse. Obwohl sie der Verkehrsgesellschaft gehört, wollten die Räte die Pflanzschalen wieder begrünen. Doch schon nach wenigen Tagen waren die ersten Pflanzen geklaut. Eine Erfahrung, die die Verkehrsgesellschaft schon mehrfach in der Vergangenheit gemacht und deswegen auch keinen weiteren Ehrgeiz entwickelt hatte. Da die Bepflanzung und Pflege aller 400 Pflanzsteine teuer wird, herrscht nun auch eine gewisse Ratlosigkeit, ob allein durch ehrenamtliches Hegen und Pflegen die Wand begrünt werden kann. Aber selbst wenn es möglich wäre, fragen sich die Räte, ob genügend Bürger mitmachen. Immerhin boten die Depfa-Schule, das Mehrgenerationenhaus und Kitas ihre Hilfe an.

Hilfe, die der Bürgerrat gern annimmt, hat er doch in dem einen Jahr auch schon andere Erfahrungen gesammelt. So kamen zu Putzaktionen nur wenige, andere fragten, wann der Bürgerrat bei ihnen saubermachen käme. „Das aber ist nicht das Anliegen“, sagt Detlef Lothar Renner, „dass der Bürgerrat zum Reinigungskommando wird“. Vielmehr wolle er Anregung geben, selbst etwas zu tun. Zusätzliches Engagement kann er auch in der eigenen Arbeit gut gebrauchen: Von den anfangs sechs Bürgerräten haben sich aus beruflichen und persönlichen Gründen zwei wieder verabschiedet.

