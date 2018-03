Bescheiden geblieben und frei von Starallüren

Mit seiner geschulten und immer noch sehr kraftvollen Stimme präsentierte Hans-Jürgen Beyer eine große Bandbreite von Schlagern. Foto: Rainer Könen

Hoyerswerda. Das war auch so eine Frage, die am Sonntagabend etliche der Gäste beschäftigte: Wie alt ist der überhaupt schon? Der, damit war Schlagersänger Hans-Jürgen Beyer gemeint, der im Zoorestaurant „Sambesi“ zum Frauentag ein Konzert gab. Hier die Aufklärung: Der gebürtige Leipziger befindet sich in seinem 70. Lebensjahr. Ein Alter, welches man dem agil wirkenden Barden jedoch keinesfalls ansieht.

Folglich ging sein Konzert auch recht schwungvoll los. Der ehemalige Thomaner sang etliche seiner Erfolgstitel, zu denen „Tag für Tag“ oder „Königin der Liebe“ gehören, aber auch Songs seiner Schlagerkollegen hatte er im Programm. Welthits wie „Kalinka“ oder „Granada“ sorgten für Stimmung unter den zumeist älteren Besuchern. Und zwischen den einzelnen Titeln, die er mit großer Verve sang, gab es Anekdoten, schaute Hans-Jürgen Beyer auf kleine und große Momente seiner Karriere zurück. So erzählte er den Gästen, dass er früher Rockmusik über alles geschätzt habe. Beim Thomanerchor erhielt er eine klassische Gesangsausbildung, bei der Klaus- Renft-Combo wirkte er bis 1973 als Rocksänger. „Dann wurden wir leider verboten, hatte ich die Wahl, gänzlich mit der Musik aufzuhören oder Schlager zu singen“, so Hans-Jürgen Beyer, der auf ein fast 60-jähriges Bühnenleben zurückblicken kann.

Als „Erlebnis zum Frauentag“ im Programm angekündigt, ließ er den Abend für das Publikum im Zoorestaurant zu einem solchen werden. Mit seiner geschulten und immer noch sehr kraftvollen Stimme präsentierte er eine große Bandbreite von Schlagern. Beim Lied „Volare cantare“ hatte er das Publikum hinter sich, fortan wurde auf seinem 90-minütigen Konzert immer wieder mitgeklatscht.

Einige seiner treuesten Fans waren Beyer bis Hoyerswerda nachgereist, klar, dafür bedankte sich der Künstler dann auch. Seine Fangemeinschaft schätzt ihn, weil Hans-Jürgen Beyer in all den Jahren bescheiden geblieben und frei von Starallüren ist. Im Anschluss gab es hier und da noch einen Plausch mit Besuchern, verteilte er Autogramme, verabschiedete man ihn mit einem „Bis zum nächsten Mal“. Wann immer das auch sein wird.

Am 27. April findet im „Sambesi“ der nächste kulturelle Abend statt. Auf dem Programm steht Liedkabarett der Gruppe MTS, die mit ihrer Comeback-Tour im 45. Jahr ihres Bestehens dort auftreten wird.

