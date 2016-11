Beruhigt Tempotafel den Verkehr? Seit Jahren fordern Anwohner der Kötzschenbrodaer Straße ein Tempolimit. Vergeblich. Einer griff jetzt zur Selbsthilfe. Mit einem überraschenden Ergebnis.

Seit gut einem Monat zeigt diese Tempotafel auf dem Grundstück der Familie Franke in Friedewald Autofahren ihre Geschwindigkeit an. Gegenüber der SZ zieht Matthias Franke eine erste Bilanz. © Arvid Müller

Ein Lieferwagen nähert sich dem Grundstück Ecke Kötzschenbrodaer Straße /Goethestraße in Friedewald. Plötzlich leuchtet die Anzeige der am Gartenzaun montierten Messtafel auf: Eine grüne 40 ist zu sehen. Kurz darauf erscheint ein lächelndes Smiley in der gleichen Farbe. Auch den nachfolgenden Autos signalisiert die Tafel, dass die Fahrer sich an die vorgegebene Geschwindigkeit halten. Das sind hier auf der gesamten Ortsdurchfahrt 50 Kilometer pro Stunde. Für alle Fahrzeuge.

Da es sich um eine Kreisstraße handelt, die weder besonders schmal ist und aus Sicht der zuständigen Behörden auch keine anderen besonderen Gefahrenmomente aufweist, lehnte der Landkreis bisher Geschwindigkeitsreduzierungen ab. Lediglich als der Straßenzustand vor ein paar Jahren zu schlecht geworden war, wurden wenigstens für Lkw 30 km/h festgesetzt. Doch mit der Sanierung im Jahr 2012 verschwanden diese Schilder wieder.

Sehr zum Leidwesen der Anwohner. Denn die sehen die Situation ganz anders. „Die Kötzschenbrodaer Straße ist auch Schulweg“, sagt Matthias Franke. „Vor allem in Höhe der Goethe- und der Heinrich-Heine-Straße sind zudem viele Eltern unterwegs, die ihre Kinder in die Kitas bringen. Und auch für Senioren ist es schwer, die Straße zu überqueren“, ergänzt der Friedewalder. Seit Jahren streite sich die Bürgerinitiative mit den Behörden in Meißen, Radebeul und Moritzburg herum, um wenigstens das Tempolimit für die Laster zurück zu bekommen. „Vergeblich. Dort nimmt man einfach nicht zur Kenntnis, dass das hier nicht nur eine Durchgangsstraße ist, sondern eben auch ein Wohngebiet“, ergänzt Matthias Franke. „Als ich dann in der SZ gelesen habe, dass man sich Geschwindigkeitsmesstafeln auch privat anschaffen kann, ist mir der Geduldsfaden gerissen.“

Nach Absprache mit dem Moritzburger Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) hat der Friedewalder nun selbst ein solches Gerät gekauft. Kostenpunkt: 2 500 Euro. Keine Kleinigkeit, wie Matthias Franke einräumt, „aber die Sache war mir das Geld wert“. Und nach den sechs Wochen, in denen die Tafel nun schon im Einsatz ist, geht der Friedewalder sogar noch einen Schritt weiter: „Wer ähnliche Probleme hat wie wir, sollte nicht weiter auf staatliche Hilfe warten, sondern sich zusammentun und sich selbst Anzeigetafeln kaufen.“

Matthias Franke erklärt auch warum: „Ich habe wiederholt aus meinem Garten beobachtet, wie die Fahrer reagieren. „Die meisten kommen aus Richtung der S 81 mit einer gesunden 50 angefahren, werden dann im Ort aber meist ein bisschen schneller. Wenn sie aber um die Kurve kommen und sehen, dass sie zu schnell sind, bremsen fast alle ab.“ Das sei sogar bei den Lkws so. „Die meisten fahren doch nicht mit Absicht zu schnell. Der psychologische Effekt der Tafel funktioniert“, ist der Friedewalder überzeugt. „Bei der großen Mehrheit leuchtet die Anzeige grün, bei einigen orange – rot dagegen kaum.“ Matthias Franke ist von dem Ergebnis der ersten Einsatzwochen jedenfalls begeistert.

Und die Tafel kann sogar noch mehr, als nur die Geschwindigkeiten anzuzeigen. Sie kann diese speichern und auch die Fahrzeuge in der entsprechenden Fahrtrichtung zählen. „Per Bluetooth-Schnittstelle und Handy-App können diese ausgelesen werden.“ Darum kümmert sich Matthias Franke allerdings nicht. „Ich will und darf keinen öffentlichen Verkehrsraum überwachen.“ Darum sei der Kauf der Tafel auch mit der Gemeinde abgestimmt worden. Die hat ein baugleiches Exemplar angeschafft, dass reihum in den Ortsteilen angebracht wird.

Was allerdings verwundert: Während sich Daniel Kühne vom Ordnungsamt der Gemeinde um die gesammelten Daten der kommunalen Tafel kümmert, wurden die aus dem Gerät von Matthias Franke bisher offenbar noch nicht ausgelesen. „Ich habe dafür jedenfalls keinen Auftrag“, sagte Daniel Kühn gestern auf Nachfrage der SZ. „Die Tafel ist ja privat. Da müsste ich auch erst mal einen Zugang zu der Bluetooth-Schnittstelle bekommen.“

Bürgermeister Jörg Hänisch ergänzt dazu: „Wir werden die Daten vermutlich nicht so regelmäßig auslesen wie bei unserer eigenen Tafel, aber ausgewertet werden sollen sie schon. Die dafür benötigte Technik ist in der Gemeinde ja vorhanden.“ In der heutigen Dienstberatung will der Bürgermeister die erforderlichen Absprachen treffen.

