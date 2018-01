Berufung bringt milderes Urteil Ein Döbelner muss sich wegen Betrug erneut vorm Landgericht verantworten. Das zahlt sich für ihn diesmal aus.

Döbeln/Chemnitz. Dass sich ein Unternehmer aus Döbeln des Versicherungs- und Subventionsbetruges schuldig gemacht hat, daran gibt es keinen Zweifel, sagte Richter Jürgen Zöllner. Der angeklagte Döbelner musste sich am Montagmorgen erneut im Landgericht Chemnitz einfinden. Diesmal zur Berufungsverhandlung. Richter Zöllner fasste die Vorgeschichte zusammen. Allein das dauerte mehr als eine halbe Stunde: Zunächst war der Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 900 Euro, sprich zur Zahlung von 270 000 Euro, verurteilt worden. In der Firma des Mannes hatte es gebrannt. Danach hatte er eine Spezialmaschine gekauft. Die konnte er aber nicht aufstellen, weil die Werkhalle noch nicht wieder hergerichtet war. Er verkaufte die Maschine deshalb wieder. Der Versicherung verschwieg er die Veräußerung, ließ sich den Kaufpreis stattdessen ersetzen. Zu Unrecht. Auch Module einer Photovoltaikanlage, die nach dem Brand gereinigt und wiederverwendet wurden, soll er als neu ausgegeben und so eine Förderung beantragt und zu unrecht erhalten haben.

Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Revision ein. Das Oberlandesgericht in Dresden überprüfte den Urteilsspruch und stellte fest: Es sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass der Versicherung durch die Zahlung ein Schaden entstanden ist. Deshalb habe sich der Angeklagte des Versicherungsbetrugs schuldig gemacht.

Aufgabe des Schöffengerichts war es nun am Montag zu klären, welche Geldstrafe „tat- und schuldangemessen“ ist. Dabei musste das Gericht die aktuelle finanzielle Situation des Angeklagten zugrunde legen. Und die hat sich erheblich verändert. Er hat zum Ende des vergangenen Jahres seine Posten als Geschäftsführer und Gesellschafter in zwei Döbelner Firmen abgegeben. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er sagte. Stattdessen sei er als selbstständiger Projektmanager tätig, habe ein monatliches Einkommen in Höhe von rund 3 700 Euro. Von den Firmen habe er bei seinem Ausscheiden Aktien erhalten, die voraussichtlich Gewinne zwischen 80 000 und 200 000 Euro bringen. Sein Privatvermögen belaufe sich auf 1,6 bis 1,7 Millionen Euro.

Deshalb verurteilte ihn das Schöffengericht schlussendlich zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 200 Tagessätzen á 750 Euro. Damit halbiert sich seine Strafe nahezu auf 150 000 Euro.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft können in Revision gehen. Dafür haben sie eine Woche Zeit.

