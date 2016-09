Berufswahlmesse für Schüler und Eltern Der Verein Impro hat im Auftrag der Oberschulen in Freital die dritte Berufswahlmesse organisiert. Die bietet nicht nur für Schüler Anlaufpunkte.

Freital. Rund 500 Schüler aus Freital werden am kommenden Mittwoch zur dritten Berufswahlmesse im Technologie- und Gründerzentrum, Dresdner Straße 172, erwartet. Die geschlossene Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet 19 Uhr. Organisiert hat sie der Verein Impro im Auftrag der Freitaler Oberschulen in Hainsberg, Niederhäslich und Potschappel. Mit dabei sind auch Schüler der Freien Sabel-Oberschule, des Weißeritzgymnasiums sowie der Schule zur Lernförderung in Freital. Im Vordergrund stehen Duale Ausbildungsangebote Die Arbeitsagentur bietet bei der Veranstaltung sogenannte Elternseminare an.

Dort gibt es unter anderem eine Beratung, wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können. Außerdem können sich die Mütter und Väter über die verschiedenen Ausbildungswege nach der Schule informieren. Interessierte Eltern von Schülern ab Klassenstufe 8 sind jeweils 17 und 18 Uhr ins Technologiezentrum eingeladen. (SZ/win)

