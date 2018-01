Berufsschule lädt zum Schnuppern ein Das Berufsschulzentrum Freital-Dippoldiswalde öffnet am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr seine Türen.

Lehrer und Schüler beantworten im BSZ Freital-Dippoldiswalde Fragen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Wie gestalte ich mein Zimmer selbst, wer erzielt den höchsten Gewinn oder welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für die Lasertechnik – all diese Fragen werden am Sonnabend, den 27. Januar, im Berufsschulzentrum Freital-Dippoldiswalde beantwortet. Die Bildungseinrichtung lädt von 9 bis 12 Uhr zu einem Schnuppertag ein. Wer möchte, kann sich in den Bereichen Luftfahrttechnik, Büroorganisation, Informatik, Netzwerktechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Raumgestaltung, Holztechnik sowie Metall- und Maschinentechnik selbst austesten. Lehrer und ältere Schüler beantworten Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Unterricht. (SZ/hey)

Anmeldungen per Mail, per Telefon: 0351 64963 0 oder per Fax: 0351 64963 99

