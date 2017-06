Berufsschule hat die ersten Schüler Ausbildungsstart für angehende Ergotherapeuten ist am 1. September. Junge Leute können sich noch bewerben.

In dieser Woche wurde an der Neustädter Straße das Schild für Bischofswerdas neue Berufsschule angebracht. © Steffen Unger

Die Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe gGmbH Hoyerswerda (BMS) kann wie geplant in Bischofswerda eine Außenstelle eröffnen. Die Sächsische Bildungsagentur habe jetzt die Genehmigung für den neuen Ausbildungsstandort erteilt, sagte Schulleiterin und Geschäftsführerin Evelyn Naupert. Ausbildungsbeginn ist am 1. September.

Die BMS richtet sich in Räumen des Ausbildungszentrums an der Neustädter Straße 12. ein. Ausgebildet werden zunächst Ergotherapeuten, später auch Physiotherapeuten und dafür werden Klassen mit bis zu 15 Schülern eingerichtet. Die ersten Schüler sind ausgewählt, weitere Bewerbungen können noch abgegeben werden. Zugangsvoraussetzungen sind idealerweise der Realschulabschluss oder das Abitur. Wer beides nicht hat, kann auf Umwegen zum Ziel kommen. Dafür werden Beratungen angeboten. Bei der Ausbildung garantiere man ein hohes Niveau, erklärt die Schulleiterin. Nur Dozenten mit pädagogischem Hochschulabschluss sowie langjähriger Berufserfahrung als Ergo- bzw. Physiotherapeut wurden deshalb an die Schule gebunden. Evelyn Naupert: „Ich bin stolz darauf, „dass wir Lehrer und Dozenten mit diesen Qualitäten haben.“

Fachkräftenachwuchs soll gesichert werden

Mit der Außenstelle in Bischofswerda schafft die BMS einen zweiten Standort, nach dem sie suchte, um den Entwicklungen am Berufsausbildungsmarkt zu entsprechen. Es gehe darum, Praxen und Kliniken den Fachkräftenachwuchs zu sichern. Immer mehr mache sich der Mangel an gut ausgebildeten jungen Menschen für die Region in dem Bereich schon jetzt bemerkbar. „Jeder, der die Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe Hoyerswerda nach drei Jahren Ausbildung verlässt, hat in den letzten Jahren im Anschluss eine Arbeitsstelle gefunden“, sagte Mit-Geschäftsführer Maik Weise.

Die Entwicklung der Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe ist in Hoyerswerda dementsprechend. Die Ausbildung junger Leute begann dort 1992 mit 45 Schülern. Inzwischen werden rund 230 junge Leute aus Sachsen und Brandenburg in sieben Berufen ausgebildet.

Weitere Berufe könnten in Bischofswerda dazukommen. In Hoyerswerda sind dafür die Möglichkeiten inzwischen begrenzt. Ein Anbau war zwar eine Überlegung. Aber im Interesse der Qualität der Ausbildung habe man sich gegen noch mehr Berufe und noch mehr Schüler am Traditionsstandort entschieden. So fiel die Entscheidung für eine Außenstelle. Nach der Sondierung von Möglichkeiten zur Ansiedlung in der Region fiel die Entscheidung für die Neustädter Straße in Bischofswerda. Die Räume, die die BMS hier nutzen wird, seien in einem guten Zustand, sodass ein Start ohne großen Umbau bzw. Sanierung möglich ist. Nach und nach soll investiert werden, erklärt die Schulleiterin.

In den vom früheren Fortbildungswerk als Ausbildungsstätte hergerichteten Räumen hat sich auch das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft mit einer Berufsschule niedergelassen.

www.bms-hoyerswerda.de

