Berufsschul-Dach wird abgedichtet Am Freitaler Berufsschulzentrum müssen die Flachdächer saniert werden. Das liegt an einem über 20 Jahre alten Fehler.

Das BSZ Freital war vor 20 Jahren ein hochmoderner Bau. Der hat seine Tücken. © SZ-Archiv

Am Freitaler Berufsschulzentrum haben umfangreiche Baumaßnahmen begonnen. Es geht um die Sanierung mehrerer Flachdächer. Als Erstes arbeiten die Dachdecker an der Pausenhalle. Wesentliche Teilarbeiten sind bereits abgeschlossen“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes dazu mit. Die Fertigstellung sei witterungsabhängig, werde aber in diesem Jahr erfolgen.

Aufgrund eines Baufehlers braucht das Schulzentrum ein neues Dach. Als der Schulkomplex 1996/97 gebaut wurde, sind die Flachdächer der vier Schulgebäude begrünt worden. Diese saugen sich bei Regen mit Wasser voll. Über die Zeit hat die Feuchtigkeit auf die Holzkonstruktion übergegriffen. Dadurch haben sich Pilze breitgemacht, die das Holz zerstören. Geplant ist ein mit Kies bedecktes Flachdach. Zudem sollen Schadstellen in der Holzkonstruktion instand gesetzt werden. Die Sanierung kostet insgesamt 3,2 Millionen Euro, soll schrittweise erfolgen und im nächsten Jahr abgeschlossen sein. (SZ/hey)

zur Startseite