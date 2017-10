Berufsschüler wehren sich gegen Platzmangel

Schulleiter Lars-Detlef Kluger kritisiert die Pläne der Schulverwaltung. © Sven Ellger

Derzeit nutzen die Schüler des Berufsschulzentrums (BSZ) für Wirtschaft beide Gebäudeteile der Plattenbauschule vom Typ Dresden am Leutewitzer Ring in Gorbitz. Das soll sich ändern. So sieht es zumindest der aktuelle Entwurf des Schulnetzplanes vor. Demnach steht für Berufsschüler künftig nur noch ein Schulhaus zur Verfügung. Schulleiter Lars-Detlef Kluger kritisiert die Pläne der Schulverwaltung. Seiner Meinung nach könne der Unterricht, so wie es der Lehrplan vorsieht, in diesen Räumen nicht durchgeführt werden.

Bislang sei festgelegt, dass das BSZ drei weitere Räume im zweiten Gebäude nutzen darf. Da die Schülerzahl in den vergangenen Jahren gestiegen ist und laut Prognose auch künftig mit mehr Jugendlichen zu rechnen sei, würde der Platz ohnehin nicht mehr ausreichen. Zudem benötigten die Berufsschüler weitere PC-Kabinette für die kaufmännische Ausbildung in den Fächern Deutsch und Englisch. Schüler, Eltern und Lehrer lehnen deshalb die Reduzierung der Räume ab. (SZ/noa)

