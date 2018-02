Berufspendler zwischen den Fußball-Welten Dynamo-Stürmerlegende Torsten Gütschow beim Kicker-Podium.

Beim Fußballabend auf Schloss Schönfeld mit Torsten Gütschow (li.) und Gerd Zimmermann gabs einiges zum Schmunzeln. © Kristin Richter

Schönfeld. Moderator Gert Zimmermann bekam im Schlosssaal diesmal einen gewaltigen Ohrensessel aufs Podium gestellt. Zur Erinnerung: Bei der Diskussionsrunde mit dem Schiedsrichter Bernd Heynemann Ende November war das Dresdner Urgestein krachend mit seiner Sitzgelegenheit zusammengebrochen. Ein Video davon, das „Zimmi“ in seinem Internet-Auftritt „Grätsche“ veröffentlichte, hat es mittlerweile zu einiger Berühmtheit gebracht. Aber diesmal blieb der Sessel heil, und im Fall der Fälle hätte es wegen der kurzen, kompakten Holzbeine des Moderatoren-Möbels zumindest keinen ernsthaften Sturz gegeben.

Der Gast des Abends hieß diesmal Torsten Gütschow – für jeden Dynamo-Dresden-Fan ein Begriff. Die Stürmerlegende, die den Ball beidbeinig beherrschte, war dreimal Oberliga-Torschützenkönig und 1991 zudem letzter DDR-Fußballer des Jahres. Nach Stationen bei Galatasaray Istanbul, Carl-Zeiss Jena, Hannover 96 und dem Chemnitzer FC kehrte er 1996 zu Dynamo zurück, wo er noch drei Spielzeiten in der 3. Liga kickte.

Heute lebt Torsten Gütschow in Niedersachsen, betreut aber als Trainer den Ost-Regionalligisten Budissa Bautzen. Ein Berufspendler zwischen den Fußballwelten sozusagen. Gütschow macht keinen Hehl daraus, dass er sich seinem angestammten Klub Dynamo noch immer aus tiefstem Herzen verbunden fühlt. Und dass er sich Sorgen macht wegen der Talfahrt, die die Dresdner im Moment absolvieren. Diese seien im eigenen Stadion immer eine Macht gewesen und nun müsse man als Zuschauer erstaunt feststellen, dass die Truppe jegliche Leidenschaft vermissen lässt. Und das selbst mit 30 000 Anhängern im Rücken. Bei so einem Publikum müsse man sich als Spieler, als Team doch zerreißen.

Natürlich habe auch der Weggang von Leistungsträgern wie Stefan Kutschke zum Niedergang beigetragen. „Auf den war das gesamte Spiel zugeschnitten“, sagt Gütschow, und es sei kein gleichwertiger Ersatz in Sicht. Allerdings hütete sich der Ex-Dynamo davor, seinen Dresdner Kollegen gute Ratschläge zu erteilen. Auffällig sei nur, dass die Spieler, die zu anderen Klubs wechselten, letztlich alle auf die Nase gefallen seien. Offensichtlich habe die einmalige Atmosphäre im Dresdner Dynamostadion doch einiges aus ihnen herausgekitzelt.

Als aktiver Trainer hielt sich Torsten Gütschow mit Bonmots, Anekdoten und Schwänken aus seiner Spielerzeit auffällig zurück. Klar habe man als Fußballer in der DDR wie die Made im Speck gelebt, gesteht er ein. Andererseits sei man aber auch viel stärker gefordert worden als heute. Trainingshärte, Kampfgeist und Leidenschaft – das ist es, was er seinen Bautzener Spielern vermitteln will. Natürlich auch Ordnung und Pünktlichkeit. Wie er es in seiner aktiven Zeit selbst mit diesen Tugenden gehalten hat, behielt der aus Zodel bei Görlitz stammende Torsten Gütschow aber lieber für sich. Klar, ein Trainer muss eine gewisse Vorbildwirkung ausstrahlen.

Das wirkte zuweilen etwas zu kontrolliert – die etwa 50 Gäste beim Fußballpodium hatten sich in dieser Hinsicht wohl mehr versprochen. Immerhin erfuhren sie, dass Gütschows Spitzname „Horschl“ keineswegs von seinem Goldhamster übernommen wurde, sondern von seinem Vater Horst. Den hatte ein Lehrer mal irrtümlich ins Klassenbuch eingetragen, und von da an blieb er am Dynamo-Stürmer hängen. Mit seiner Vergangenheit als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi ging Torsten Gütschow ganz offen um. Er sei als 17-Jähriger da hineingepresst worden und habe nie etwas übermittelt, was anderen wirklich geschadet hätte.

Eher, dass sich mal jemand im Westen eine Roland-Kaiser-Schallplatte kaufte und solche Sachen. Nach dem Ende der DDR ging der Dresdner damit selbst an die Öffentlichkeit und sprach sich mit seinen damaligen Spielerkollegen aus. Heute, so Gütschow, sei er mit sich im Reinen. Ob es der Nationalmannschaft im Sommer gelingen wird, ihren WM-Titel zu verteidigen? Torsten Gütschow wiegt zweifelnd den Kopf. Die Franzosen seien im Moment einfach besser.

Fürs Fußballforum in vier oder fünf Wochen will „Zimmi“ den DDR-Rekordnationalspieler und - torschützen Achim Streich gewinnen. Man darf gespannt sein, wie der legendäre Mittelstürmer Chancen der deutschen Kicker in Russland beurteilt.

