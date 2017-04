Berufsorientierung einmal anders Bei einer Rallye lernen Schüler Firmen im Gewerbegebiet kennen. Das soll nicht nur ein Ausflug werden.

Christa Müller, Prokuristin der Firma Pietsch Haustechnik in Ostrau und Vorsitzende des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft, hatte die Idee, eine Berufsrallye zu starten. © Dietmar Thomas

Für diese Rallye wird kein Fahrzeug benötigt. Die Achtklässler der Anne-Frank-Oberschule Stauchitz können die kurzen Wege im Ostrauer Gewerbegebiet von einer Firma zur anderen zu Fuß zurücklegen. Sie haben am 11. Mai während einer Berufsrallye die Möglichkeit, die Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten, die sie sozusagen vor der Haustür haben, kennenzulernen.

Die Idee dazu hatte Christa Müller, Prokuristin von Pietsch Haustechnik, die auch den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Döbeln leitet. Mit der Praxisberaterin der Anne-Frank-Oberschule Susann Bähner fand sie sofort eine Partnerin, die die Organisation der Berufsrallye unterstützt. „Wir hatten einige Projekte mit der Firma Pietsch, die wir als Schule umsetzen wollten. Als Frau Müller die Berufsrallye vorschlug, waren wir begeistert und für diese Veranstaltung offen“, so Susann Bähner. Ostrau sei für dieses Vorhaben ideal, weil sich viele Betriebe auf einer Fläche befinden. „Ohne die Schule wiederum könnten wir das Vorhaben nicht umsetzen“, so die Prokuristin. Auch der Vorsitzende des Ostrauer Gewerbeverbandes Bernd Sonntag und Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) haben ihre Hilfe bei der Organisation zugesagt.

„Wir wollen den jungen Leuten zeigen, dass sie ganz in der Nähe ihres Wohnortes ihre berufliche Karriere starten können. Ich glaube kaum, dass die jungen Leute sich sonst ein kleineres Gewerbegebiet wie in Ostrau ansehen würden. Dabei steckt so viel Potenzial in den hiesigen Unternehmen“, so Christa Müller. Es habe sich gezeigt, dass viele junge Leute in der Heimat bleiben wollen, wenn sie hier eine Perspektive haben. Und die wollen wir ihnen geben“, so Christa Müller.

19 Berufe vorgestellt

Elf Firmen und Institutionen beteiligen sich an der ersten Berufsrallye in Ostrau. Vorgestellt werden insgesamt 19 Berufe. Die Organisatoren wenden sich an die Schüler der 8. Klassen. „Sie sind noch ganz am Anfang der Berufsorientierung und haben noch kein Schülerpraktikum absolviert“, sagte Christa Müller. Die Achtklässler können sich die Firmen und Ausbildungsplätze ansehen, die sie interessieren und so auch eine Anregung für ihr Praktikum mitnehmen.

Um sich auf die Berufsrallye vorzubereiten und schon im Vorfeld mit den Firmen und ihren Angeboten auseinanderzusetzen, gestalten die Schüler Schilder der Firmen, die als Wegweiser dienen sollen. „Eine sehr kreative Schülerin hatte den Auftrag, einen Entwurf für die Schilder zu gestalten. Den wird sie uns vorstellen und wir werden in dieser Woche mit der Umsetzung beginnen“, so die Praxisberaterin der Oberschule.

Elf Unternehmen am Start

Die Schüler haben sich in eine Liste eingetragen, an welchen Berufen sie interessiert sind. Besonders große Nachfrage gibt es für den Kindergarten. Hier erfahren die Schüler alles über den Beruf des Erziehers beziehungsweise Erzieherin.

Auch die Firma Hammer erfreut sich großer Beliebtheit – doch nicht in allen Bereichen. Vor allem der Beruf des Raumausstatters interessiert, der des Bodenlegers oder der Näherin weniger oder gar nicht. Schüler mit technischem Interesse können sich bei Porst Landtechnik über den Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers, bei Nutzfahrzeuge Teichert über den Kfz-Mechatroniker oder im Technik Center Sonntag über den Beruf des Metallbauers informieren. Eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich bieten die Firmen Pietsch Haustechnik, die Meffert AG oder die Kreissparkasse Döbeln an. Auch der Beruf des Landwirtes darf in der ländlichen Region nicht fehlen. Den stellt Gemeinderat und Landwirt Andreas Paas vor.

Am 11. Mai werden 50 Achtklässler von 8 bis 14 Uhr in den Unternehmen unterwegs sein. Jeder Schüler soll etwa zwei bis drei Firmen besuchen. „Es geht auch darum, sich über Berufe zu informieren, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Vielleicht ist so der eine oder andere überrascht und kann sich eine Lehre als Kaufmann vorstellen, obwohl er lieber Techniker werden wollte oder umgekehrt“, so Christa Müller. Die Berufsrallye soll bei den Schülern auch die Neugier wecken. Dafür werden sich auch die Firmen einsetzen, die sich für diesen Tag etwas Besonderes für die Achtklässler einfallen lassen. Denn Ziel der Rallye ist es, nicht nur zu zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, sondern auch künftige Lehrlinge anzusprechen.

Damit alle Teilnehmer der Berufsrallye diese entsprechend ernst nehmen, erhalten sie von der Schule einem Arbeitsauftrag, der dann auch entsprechend ausgewertet werden soll. Die Schüler werden unter anderem erfragen und notieren, wie lange die Ausbildung dauert, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen und wie die Aussichten sind, eingestellt zu werden. Auch die Vorzüge und Nachteile bestimmter Berufsfelder spielen eine Rolle.

zur Startseite