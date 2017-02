Berufemarkt ist ausgebucht Am 8. März wird wieder in die Sporthalle des Kamenzer Gymnasiums eingeladen. Das Interesse der Aussteller ist groß.

Beim Berufemarkt stellen sich Unternehmen vor – junge Leute erhalten Informationen aus erster Hand. © René Plaul

Die Kreisentwicklung im Landratsamt vermeldet einen ausgebuchten Berufemarkt in Kamenz. Er findet am 8. März wieder ganztägig in der Sporthalle des Lessinggymnasiums am Flugplatz statt. „Die Ausstellerliste ist schon seit drei Wochen geschlossen“, so Amtsleiter Andreas Heinrich in Kamenz. 86 Ausbildungsbetriebe haben bereits ihren Platz zugesichert bekommen, außerdem stehen noch drei auf einer Art Warteliste. Möglicherweise könnten also sogar 89 Stände errichtet werden.

Vonseiten der Schulen gibt es bereits die verbindliche Zusage von 721 Schülerinnen und Schülern. Es könnten aber gern noch mehr sein, weil der Bedarf der Betriebe an ausgebildeten Fachkräften weiterhin und noch in wachsendem Maße groß ist. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, dass die jungen Besucher sich gut auf den Tag vorbereiten, damit sie selbst Fragen zu ihrer Zukunft stellen und auch beantwortet bekommen, heißt es. (SZ)

