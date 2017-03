Berufe zum Ausprobieren Der zehnte Berufemarkt lockte wieder 800 Jugendliche nach Kamenz. Die Schüler konnten dieses Mal nicht nur schauen.

Nico Schneider und Benjamin Schwar üben die Herzdruckmassage an einer Puppe. Der Berufemarkt in Kamenz bot einige Möglichkeiten zum Ausprobieren. © Rene Plaul

Der Schüler Nico Schneider kniet auf dem Turnhallenboden des Lessinggymnasiums in Kamenz und bearbeitet den Brustkorb einer Übungspuppe. Der Rettungswachenleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kamenz, Thomas Schön, ist beeindruckt. „Hast du das schon mal gemacht?“ Nico Schneider nickt. „Das sieht man.“ Der 15-Jährige ist mit seiner Klasse aus Bischofswerda nach Kamenz gekommen, um sich über Ausbildungsberufe zu informieren. Der Berufemarkt bot zum ersten Mal in der Lessingstadt auch die Möglichkeit, verschiedene Ausbildungsberufe auszuprobieren. 93 Unternehmen hatten sich angemeldet, viele stellten sich klassisch mit kleinen Filmen, Flyern und in persönlichen Gesprächen vor. Einige hatten aber für den Aktivparcours des Berufemarkts auch Aufgaben, typische Gerätschaften und Material mitgebracht.

Das DRK stellte das Berufsbild des Notfallsanitäters in den Mittelpunkt, obwohl es noch acht weitere Ausbildungsberufe in dem Unternehmen gibt. Zwei Jugendliche können jedes Jahr in Kamenz die Ausbildung beginnen, drei Jahre dauert die Ausbildung. „Wir haben momentan alle Stellen besetzt, es gab sogar noch mehr Bewerber“, sagt Thomas Schön vom DRK in Kamenz. Es ist allerdings unklar, ob das auch in Zukunft so bleibt. Das DRK hat sich deshalb dazu entschlossen, zum ersten Mal am Berufemarkt teilzunehmen. Viele andere Unternehmen bleiben genau deshalb dabei. Das merken die Organisatoren des Berufemarkts von der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Kreishandwerkerschaft, der Agentur für Arbeit und auch des Landkreises. „Viele Unternehmen haben verstanden, dass sie selbst aktiv werden müssen, wenn sie gute Auszubildende gewinnen wollen“, sagt die zweite Beigeordnete des Landkreises Birgit Weber. Die Zahl der teilnehmenden Unternehmen an der Messe sei deshalb stetig steigend.

Mit Jugendlichen eine Mauer bauen

A + K Hochbau aus Gelenau hat bereits über den Berufemarkt nach Lehrlingen gesucht. In diesem Jahr nutzt das Unternehmen einen Standplatz beim Aktivparcours. Der Auszubildende Nico Kleditsch will dort mit den Jugendlichen eine Mauer bauen. Er hat Mörtel angerührt und einen Holzrahmen gebaut, der die Mauer in Grenzen hält. Nico Schneider aus Bischofswerda versucht sich als Maurer. Die Wasserwaage ist dabei ein besonders wichtiges Werkzeug. Schließlich soll alles im Lot sein und schon das ist nicht ganz einfach. „Es ist sehr schwierig, Lehrlinge zu finden“, sagt der Auszubildende Nico Kleditsch. „Dabei ist der Beruf sehr schön, sehr abwechslungsreich und man sieht am Ende, was man geschaffen hat.“ Der angehende Maurer möchte deshalb gern gleich noch seinen Meisterabschluss angehen.

Die Königsbrücker Ausbildungsstätte (KAS) nutzt ebenfalls die Chance, sich zu präsentieren. Einige Jugendliche probieren sich an dem Stand vor allem an den Drahtarbeiten, andere versuchen sich im Löten. Das sind Arbeiten, die die Azubis am Anfang in der Schule angehen, heißt es an dem Stand. Die Aufgabe wird gut angenommen. Die Plätze sind immer wieder besetzt. Der Schüler Nico Schneider und seine beiden Mitschüler haben erst einmal genug. Sie sammeln das Infomaterial in Stoffbeuteln, den sie sich auf den Rücken geschnallt haben. Sie nehmen aber noch ein wenig mehr mit: Ein Gefühl, mit welchem Beruf es möglicherweise klappen könnte.

