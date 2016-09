Berufe zum Anfassen Im Bautzener Steinhaus probieren sich Schüler für den Ausbildungsmarkt aus. Um Lehrlinge zu finden, müssen sich die Betriebe richtig ins Zeug legen.

Action auf dem Berufemarkt im Steinhaus: Leonie Barth (M.) und Sophie Fischer fertigen am Stand von Polysax aus zwei Rohren einen Kunststoffreifen. Tobias Wirth, Lehrling zum Verfahrensmechaniker, hilft beim Verschweißen. © Uwe Soeder

Gespannt sieht Leonie auf den Hula Hoop Reifen. Die Schülerin von der Weißenberger Oberschule hat ihn aus Plastikrohren gebogen – mithilfe von Tobias Wirth vom Ausbildungsbetrieb Polysax. Jetzt die Enden verschweißen, abkühlen, fertig ist das Spielgerät. Am Mittwoch hat sich das Steinhaus in eine Kreativschmiede verwandelt. In der Turnhalle wird emsig gesägt, gelötet, gebacken, frisiert. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat unter anderem mit Unterstützung von Landkreis, Arbeitsamt und Handwerkskammer zum Berufemarkt eingeladen.

„Mir gefällt der Berufemarkt in diesem Jahr besser, weil man mitmachen kann. Letztes Mal gab es nur Stände und man bekam Flyer in die Hand gedrückt“, erklärt die 16-jährige Leonie, während der Hula Hoop Ring aushärtet. Ein Werdegang als Verfahrensmechanikerin oder Maschinenführerin kommt für das Mädchen aber nicht infrage. Sie möchte etwas Soziales machen, Lehrerin vielleicht, wo man mit Kindern zu tun hat, erklärt Leonie. Dabei war der Maschinenführer und Verfahrenstechniker in der Kunststoffbranche zu DDR-Zeiten ein klassischer Frauenberuf, berichtet Sven Schulze von Polysax. Das hat sich gewandelt. Das aktuelle erste Lehrjahr des Ausbilders ist sehr jungslastig.

Gewandelt hat sich überhaupt die Situation auf dem Lehrstellenmarkt. Waren vor einigen Jahren Eltern noch bestrebt, dass ihr Nachwuchs Abitur machte, um ja an einen Ausbildungsplatz zu kommen, hat sich der Wind gedreht. „Jetzt müssen die Unternehmen aktiv auf Jugendliche zugehen“, sagt Jeanette Schneider von der IHK Bautzen. Im Steinhaus haben 40 Unternehmen und etwa 20 überbetriebliche Ausbilder die Chance ergriffen, qualifizierten Nachwuchs für sich zu gewinnen. Eine halbe Stunde haben sie Zeit, den Schülern, die den Weg zu ihnen gefunden haben, an ihrem Stand zu begeistern.

Die Frisiertische sind umringt

An Registrierkassen des Bautzener Berufsfortbildungswerks (Bfw) rechnen zwei Jungen Warenlisten aus. Einer liegt um 300 Euro daneben. „Dann bleibt mehr für mich“, freut sich der Schüler. „Nee, du hast den Kunden beschummelt“, sagt Heike Wagner vom Bfw. Unterdessen erklärt der 14-jährige Paul dem nächsten Jungen, wie die Kasse funktioniert. Verkäufer sei aber trotzdem nichts für ihn. „Ich möchte CNC-Zerspaner werden“, sagt Paul. „Wenn das nicht klappt, geh ich zur Bundeswehr.“

Am Stand des Beruflichen Schulzentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Bautzen (BSZ) ist es voll. Alle Frisiertische sind von Mädels belegt. Nebenan formen Jungen und Mädchen kleine Kunstwerke aus Teig. Trotz vieler gestalterischer Möglichkeiten – der Dienstleistungssektor ist unter Jugendlichen nicht gerade gefragt, stellt Lutz Loewens, Leiter des BSZ, fest. „Mittlerweile suchen Betriebe händeringend für bestimmte Berufe Auszubildende.“ Das gilt etwa für den Bäcker, den Fleischer und den Fachverkäufer. „Auch der Koch war mal ein Massenberuf und ist jetzt ganz dünn besetzt“, bedauert Loewens.

Bewerbungsgespräche proben

Beim Lausitzer Stahlmöbelhersteller KEK biegen und vernieten Schüler Metallplatten zu Zettelboxen. „Man muss was tun, von alleine kommt keiner mehr“, sagt Tom Trautmann von KEK. Die Firma setzt zum Beispiel auf Ferienarbeit, sodass die Schüler auf diese Art testen können, ob eine Laufbahn als Konstruktionsmechaniker etwas für sie wäre.

An diesem Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich die Betriebe für ihre Lehrlinge in spe im besten Licht. Insgesamt 800 Schüler aus dem Landkreis Bautzen sowie aus Niesky besuchen an den beiden Tagen den Berufemarkt. Hier können sie nicht nur Branchen für sich entdecken, sondern auch Bewerbungsgespräche proben, Assessment-Center – eine Personalauswahl in Wettbewerbsform – durchexerzieren oder in Workshops Konflikte am Arbeitsplatz durchspielen. Eine tolle Sache. Nur eins bedauert die IHK-Chefin: „Die Schulen aus Bautzen beteiligen sich nicht. Das finde ich schade.“

zur Startseite