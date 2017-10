Beruf mit vielen Saiten Klavierbauer sorgen in Seifhennersdorf für den richtigen Ton. Ein gutes Gehör ist dabei gefragt, und Fingerspitzengefühl.

Hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Paula Kiechle absolviert in der C. Bechstein Manufaktur in Seifhennersdorf eine Ausbildung zur Klavierbauerin. © Pawel Sosnowski

In der Familie Kiechle spielt jeder ein Instrument. Bei der 19-jährigen Paula ist es das Klavier. Musik hatte sie als Abiturfach, inzwischen absolviert sie bei der Seifhennersdorfer Firma Bechstein eine Ausbildung zur Klavierbauerin. „Hier kann ich die Leidenschaft zur Musik mit dem handwerklichen Geschick verbinden“, begründet sie ihre Entscheidung, für die sie vom Allgäu nach Seifhennersdorf gezogen ist.

Das Traditionsunternehmen C. Bechstein Pianofortefabrik, einer der größten europäischen Klavier- und Flügelhersteller, bildet pro Jahr sechs Lehrlinge aus. „Man muss ein Musikinstrument spielen können, um das Gespür zu haben, wie sich für den Pianisten das Instrument anfühlt“, sagt Ausbildungsmeister Reinhardt Glaß. „Außerdem testen wir unsere zukünftigen Lehrlinge zwei Tage praktisch, um herauszufinden: Haben sie die motorischen Fähigkeiten, die Geduld, die Fingerfertigkeit und das Geschick?“ Paula Kiechle macht das Stimmen am meisten Freude. Dass sie das bei Bechstein jeden Tag zweieinhalb Stunden tun darf, betrachtet sie als Privileg. Beim Stimmen kommt es laut Ausbildungsmeister Glaß nicht auf ein absolutes Gehör an. „Es geht darum, aus den vielen Nebengeräuschen das eigentlich Wichtige, die Schwebung herauszuhören. Wir stellen den schönen Ton her, und wenn der passt, stellen wir den nächsten her – das ist 88-mal bei einem Instrument, 220 Saiten müssen da bewegt werden.“ Am Anfang der insgesamt dreieinhalbjährigen Ausbildung steht eine zehnwöchige Holzgrundausbildung. Da wird gesägt, gehobelt und gebaut. Später liegt der Schwerpunkt laut Ausbildungsmeister Glaß auf dem Spielwerk – also allem, was mit der Klaviatur, der Mechanik und dem Ton zu tun hat. Thema der ersten zwei Jahre sei der Klavieraufbau, ab dem dritten Jahr stünden die Oberfläche und der Flügelbau auf dem Stundenplan. Bei der Mechanik gebe es oft herausfordernde Aufgaben, gibt Paula Kiechle zu. „Aber mit Übung und Geduld funktioniert dann alles. Das Schöne ist, dass man am Ende immer auch den Erfolg sieht.“

Für alle angehenden Klavierbauer Deutschlands gibt es eine Berufsschule: die Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg. Jeder Auszubildende zieht zweimal pro Lehrjahr für sechs Wochen Blockunterricht nach Baden-Württemberg. Gunther Schaible ist gelernter Klavierbaumeister und unterrichtet dort seit 1983. Die Hälfte der Azubis, die bei ihm die Schulbank drücken, sind Abiturienten. Sie können sich von den Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde befreien lassen und stattdessen das Fach Management im Handwerk belegen, was bereits dem dritten Teil einer möglichen späteren Meisterprüfung entspricht. Die Ausbildungsvergütung für Lehrlinge des Klavierbaus liegt laut Schaible, der auch Vorstandsmitglied im Bund deutscher Klavierbauer ist, zwischen 400 und 800 Euro pro Monat. Generell sei es in der Industrie eher mehr als in den Handwerksbetrieben. Bei Bechstein geht es mit 630 Euro im ersten Lehrjahr los. Der Bedarf an Auszubildenden ist zwar da. Dennoch kommen meistens etliche Bewerber auf eine Stelle, sodass man sich rechtzeitig kümmern sollte. Auch an fertigen Klavierbauern gibt es großen Bedarf, weiß der Berufsschullehrer.

Bechstein-Ausbildungsmeister Glaß spricht von hundertprozentigen Anstellungschancen: „Wenn Sie nicht das Tafelsilber klauen oder sich sonst wie anstellen – wir bilden ganz gezielt aus für den eigenen Bedarf und die Kundenbetreuung.“ Seiner Erfahrung nach bleibt ein Drittel der fertigen Gesellen im Betrieb, ein weiteres Drittel „schwärmt aus“, das letzte Drittel qualifiziert sich weiter. Weiterbilden können sich Klavierbauer, indem sie die Meisterprüfung ablegen oder ein weiterführendes Studium absolvieren – in der Regel in den kaufmännischen Fächern, in Wirtschaft oder im Maschinenbau, sagt Glaß.

Einen Job finden Klavierbauer laut Gunther Schaible vor allem in Handwerksbetrieben und weniger in der Industrie. Es gebe in Deutschland zwar auch 14 große Klavierfabriken, die aber nicht nur Klavierbauer bräuchten. „In der Industrie sitzt ein Klavierbauer eher in der höheren Etage, in der Planung oder der Konstruktion“, erzählt Schaible. „Im Handwerk, in der Reparatur, ist es sehr vielschichtig, da macht der Klavierbauer alles selbst.“ Das bringt laut Schaible eine große Vielseitigkeit: Man arbeite sowohl in der Werkstatt wie im Verkauf und auch bei der Kundschaft. Dazu gehört das Stimmen im Wohnzimmer ebenso wie die Konzertbetreuung in großen Sälen. „Man kommt viel rum, man lernt viele hochinteressante Leute kennen. Denn wer Musik macht, der hat meist einen Geist, der einen herausfordert“, sagt er.

Das reizt auch Paula Kiechle. „Ich möchte gern zu Kunden gehen. Das Stimmen, das mir jetzt so viel Spaß macht, möchte ich ausbauen“, sagt sie. „Mit den Menschen in Kontakt zu sein, das ist das Ziel.“

