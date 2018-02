Berühmte Oper im Filmpalast In Görlitz und Hoyerswerda kann man sich am Sonnabend die Liveübertragung der berühmtesten Donizetti-Oper aus der Metropolian Opera aus New York anschauen. Weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

„Wir haben eine deutsche Primadonna, einen stotternden Tenor, einen Buffo mit einer Ziegenstimme und einen französischen Bass, der nichts taugt“, jammerte Donizetti vor der Premiere. Trotzdem wurde die Uraufführung von L’Elisir d’amore 1832 zu einem der größten Erfolge Donizettis. Mit dem Starensemble der Met ist eine Fortsetzung dieses Erfolges garantiert. Für Kinobesucher gibt es in der Pause sogar einen Blick hinter die Kulissen. Die Übertragung im Filmpalast Görlitz und CineMotion Hoyerswerda beginnt am Sonnabend um 18 Uhr. Der Eintritt kostet in Görlitz 27, in Hoyerswerda 28 Euro,

