Bertsdorfs Fußballer erhalten 1000 Euro Fußballfans haben den Sportverein zum Publikumsliebling beim Enso-Fußball-Nachwuchsförderpreis 2017 gewählt.

Blick auf den Sportplatz des Bertsdorfer SV. © Thomas Eichler

Sachsens Fußballfans haben entschieden: Sie wählten den Bertsdorfer Sportverein zum Publikumsliebling beim Enso-Fußball-Nachwuchsförderpreis 2017. Er konnte sich im Rahmen eines offenen Online-Votings mit insgesamt 989 Stimmen gegen andere Vereine durchsetzen und darf sich nun über eine weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von 1000 Euro freuen. Darüber informiert die Enso Energie Sachsen.

Die Online-Abstimmung lief in den vergangenen Wochen zwischen den zehn Finalisten des Förderpreises. Der Enso-Fußball-Beirat wählte sie aus. Die Vereine konnten anschließend im Internet um die Gunst ihrer Fans werben. Insgesamt haben 3763 Fußballbegeisterte für ihren Lieblingsverein geklickt.

Die Preisverleihung erfolgt am 10. Juni 2017 beim „Pokal der energischen 5“ in Coswig. Dort werden auch die genauen Platzierungen der Preisträger und damit die Höhe der Siegerprämien zwischen 500 und 2500 Euro bekannt gegeben. In der Endrunde sind neben dem Bertsdorfer SV, der FSV Dippoldiswalde, Radeberger SV, SC 1911 Großröhrsdorf, SG Gnaschwitz-Doberschau, SG Grumbach, SG Miltitz, SG Wilthen, SSV Neustadt Sachsen und TSV 1859 Wehrsdorf. (SZ)

zur Startseite