Bertsdorf: Einbrecher stehlen fünfstelligen Geldbetrag

In Gewahrsam genommen In der Nacht zu Dienstag ist die Polizei in Niesky zur Asylbewerberunterkunft an der Fichtestraße gerufen worden. In dem Gebäude randalierten zwei augenscheinlich betrunkene Bewohner im Alter von 28 und 32 Jahren. Der jüngere der beiden Libyer soll einen Wachdienstmitarbeiter zudem mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten trennten die Unruhestifter. Da sich der 28-Jährige nicht beruhigte, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fußgängerin in Holtendorf schwer verletzt Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag eine 60-jährige Opelfahrerin in Holtendorf von der Straße ab. Sie erfasste mit ihrem Wagen eine ebenfalls 60-jährige Fußgängerin. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der B6 / Hohe Straße. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Görlitz weiter mitteilte, wurde die Passantin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Kompletträder gestohlen In der Nacht zu Dienstag waren Diebe auf einem Grundstück in Wittgendorf am Werk. Die Unbekannten versuchten, einen älteren Traktor, ein Moped sowie einen Anhänger zu stehlen. Die Tat misslang. Dafür entwendeten die Diebe aus einer Scheune auf dem Grundstück acht Kompletträder. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1800 Euro.

Werkzeuge aus Auto gestohlen Zwischen Sonnabend- und Montagmorgen sind in Obercunnersdorf Unbekannte in einen Fiat an der Hinteren Dorfstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Firmenwagen diverse Werkzeuge im Wert von etwa 1500 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.