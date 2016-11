Bertolt-Brecht-Allee wird für Fußgänger sicherer

Bis zum 25. November muss in Striesen mit Einschränkungen gerechnet werden. Denn auf der Bertolt-Brecht-Allee soll es künftig sicherer werden – zumindest für die Fußgänger. Das Straßen- und Tiefbauamt lässt in Höhe der Einmündungen zur Heubner- sowie zur Karl-Roth-Straße jeweils Querungen einrichten. Der Mittelstreifen wird als Grünfläche angelegt, auf der Gehwege entstehen. Die angrenzenden Fußwege der Bertolt-Brecht-Allee werden auch saniert. Je nach Bauabschnitt müssen verschiedene Abschnitte der Gehwege gesperrt werden. Die Arbeiten kosten rund 11 000 Euro.

Andernorts in Striesen sind die Gehwege hingegen sehr marode. Anwohner haben deshalb eine Petition gestartet, in der sie die Sanierung von Fußwegen in dem Viertel sowie in Blasewitz fordern. Der Petitionsausschuss sollte darüber in der vergangenen Sitzung entscheiden, hat dies allerdings vertagt. (SZ/sag)

